母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

變壓器全球大缺貨！交期拉長至24個月 網嗨：重電族群繼續噴

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台電董事長曾文生示警，全球電力設備供應吃緊，變壓器交貨期從過去一年多拉長到兩年，部分國外訂單甚至要等到五年，消息在PTT股板掀起討論。有網友貼出新聞指出「變壓器全球大缺貨」，點名華城、士電、亞力等台廠是最大受惠者，並以「華城1300、士電400、亞力250」喊盤，引來網友一邊關注缺貨、漲價趨勢，一邊質疑是否成為「出貨新聞」與重電股再炒一波的催化劑。

從產業面來看，AI資料中心與再生能源建設推升全球用電需求，各國加速電網投資，使變壓器成為戰略物資。國際研究機構指出，近兩年大型電力變壓器交貨時間已從約40週拉長到120週，部分高階設備交期更達210週，反映供不應求狀況已是常態。美國因電網老化與AI資料中心用電暴增，自產產能僅能滿足不到兩成需求，大量仰賴進口，拉動台灣華城、士電、大同、亞力等重電廠擴產外銷，美國變壓器缺口預期將延續到2027年。再加上原物料價格上漲、技術工人不足，使交期延長與報價上揚成為全球共同現象。

一名網友在PTT貼文中總結新聞重點後，直接下結論稱「變壓器全球大缺貨」，並將重電題材類比過去PCB、記憶體、被動元件輪動，暗示電力設備有望成為下一波多頭主軸。他點名華城、士電、亞力等指標股價位階，認為在缺貨、漲價與台電急單加持下，相關個股長線仍具想像空間，語帶興奮詢問「你說好不好」，流露對重電族群後市的看多情緒，也帶有明顯「報牌」意味。

不少網友順勢呼應原PO看法，認為「長期趨勢不要不信」、「缺貨就是噴」，有人直言「電力設備噴了，能源電價不噴嗎」，預期上游設備廠與電價調整將相互牽動；也有人把重電佈局比喻為「9月記憶體」，暗示題材有機會複製先前記憶體族群走勢。討論延伸到綠能、核能與電纜等周邊族群，有人喊「太陽能噴」、「電纜教再起」，也有人關注國際核燃料概念股，認為在電力吃緊、設備缺貨的背景下，相關能源與基礎建設標的有望受惠中長期資金布局。

然而，質疑與保留的聲音同樣熱烈。部分網友指出，「今天重電沒什麼漲」、「華城股價還在跌」，認為題材遠大於實際股價表現，擔心只是「大出貨」與「一日行情」。亦有人提醒，重電多數個股本益比偏高，營收與獲利尚未同步反映訂單滿手的說法，質疑「華城營收沒有大幅增加，股價卻早已在天上」。

也有網友將矛頭指向台電，批評公司虧損嚴重、「董事長帶頭出貨」，並追問在AI搶電、變壓器缺貨情況下，台電是否真的做好供電與設備布局。另有留言提醒，變壓器關鍵材料與零組件仍高度依賴國際供應鏈，國外競爭者與停權事件等變數恐讓產能吃緊更難紓解。

