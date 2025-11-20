台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

台股20日開高走高，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，權王台積電（2330）領軍，終場收1,455元， 貢獻大盤指數507點，記憶體表現猶如坐上雲霄飛車， 南亞科（2408）、華邦電（2344）由紅翻黑，盤中重挫，終場留下長長的下影線收黑，不過，力積電（6770）震盪守住紅盤，表現最亮眼的則是群聯（8299），雖也留長下影線，但大漲5.36%收盤。

台股早盤以27,212.91點開高後一度拉升至27,493.63點，大漲913.51點， 居史上盤中第三高漲點，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，僅次於今年4月10日，單日上漲1,698.27點；櫃買市場收在252.95點，上漲6.25點， 漲幅2.53%。

統計集中市場各類股中多數上漲，電子股占大盤成交比重79.1%，電子類股中， 電子組件 類股漲幅5.37%，半導體上漲3.9%，電腦週邊、光電業、電子通路、 資訊服務等漲幅逾2%；櫃買中市場半導體業漲幅2.88%， 光電業大漲6.07%，電子組件 上漲4.56%，通信網路上漲3.85%。

電子股上漲，不過， 記憶體族群則是在盤中震盪激烈， 多檔盤中跳水翻黑重挫，也有翻黑後再拉升翻紅， 留下長下影線收紅；力積電開高後一度衝達37.55元， 盤中翻黑下滑至33.45元， 終場收35.4元， 漲幅0.14%， 成交量居冠， 爆出49.68萬張成交量。

群聯表現強勢，以1,190元開高，一度翻黑下滑至1,065元，終場收1,180元， 上漲60元， 漲幅5.36%， 同樣也是留長下影線收紅。

華邦電以63.4元開高後一度衝達63.9元，上漲4.5元， 漲幅7.57%，但盤中翻黑下挫至跌停53.5元， 終場收58元， 跌幅2.36%；南亞科以169.5元開出，上漲9.5元， 漲幅5.93%， 盤中翻黑下探至144.5元， 下跌15.5元， 跌幅9.68%， 終場收155.5元， 跌幅2.81%，兩檔都留長下影線收盤。

台股大漲，主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，隨著全球四大CSP業者財報一路調高2025~2026年在AI算力上的資本支出，台股迎接本波AI浪潮，目前 AI算力需求仍處嚴重不足狀態，未來AI算力建置將持續帶動台股科技版塊整體獲利持續成長，台灣科技創新實力堅強，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。