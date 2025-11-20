快訊

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股20日開高走高，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股20日開高走高，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股20日開高走高，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，權王台積電（2330）領軍，終場收1,455元， 貢獻大盤指數507點，記憶體表現猶如坐上雲霄飛車， 南亞科（2408）、華邦電（2344）由紅翻黑，盤中重挫，終場留下長長的下影線收黑，不過，力積電（6770）震盪守住紅盤，表現最亮眼的則是群聯（8299），雖也留長下影線，但大漲5.36%收盤。

台股早盤以27,212.91點開高後一度拉升至27,493.63點，大漲913.51點， 居史上盤中第三高漲點，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，僅次於今年4月10日，單日上漲1,698.27點；櫃買市場收在252.95點，上漲6.25點， 漲幅2.53%。

統計集中市場各類股中多數上漲，電子股占大盤成交比重79.1%，電子類股中， 電子組件 類股漲幅5.37%，半導體上漲3.9%，電腦週邊、光電業、電子通路、 資訊服務等漲幅逾2%；櫃買中市場半導體業漲幅2.88%， 光電業大漲6.07%，電子組件 上漲4.56%，通信網路上漲3.85%。

電子股上漲，不過， 記憶體族群則是在盤中震盪激烈， 多檔盤中跳水翻黑重挫，也有翻黑後再拉升翻紅， 留下長下影線收紅；力積電開高後一度衝達37.55元， 盤中翻黑下滑至33.45元， 終場收35.4元， 漲幅0.14%， 成交量居冠， 爆出49.68萬張成交量。

群聯表現強勢，以1,190元開高，一度翻黑下滑至1,065元，終場收1,180元， 上漲60元， 漲幅5.36%， 同樣也是留長下影線收紅。

華邦電以63.4元開高後一度衝達63.9元，上漲4.5元， 漲幅7.57%，但盤中翻黑下挫至跌停53.5元， 終場收58元， 跌幅2.36%；南亞科以169.5元開出，上漲9.5元， 漲幅5.93%， 盤中翻黑下探至144.5元， 下跌15.5元， 跌幅9.68%， 終場收155.5元， 跌幅2.81%，兩檔都留長下影線收盤。

台股大漲，主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，隨著全球四大CSP業者財報一路調高2025~2026年在AI算力上的資本支出，台股迎接本波AI浪潮，目前 AI算力需求仍處嚴重不足狀態，未來AI算力建置將持續帶動台股科技版塊整體獲利持續成長，台灣科技創新實力堅強，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。

台股 南亞科 華邦電
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達引爆「鈔」能力！三大法人聯手回補196億元 台股飆回5日線上

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會喊「基本面穩健」全網酸爆

市場警戒 預防台股中空循環

華邦電、宜鼎 四檔火熱

相關新聞

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

台股20日開高走高，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，權王台積電（2330）領軍，...

輝達引爆「鈔」能力！三大法人聯手回補196億元 台股飆回5日線上

受惠輝達（NVIDIA）財報、財測雙雙優於預期，以及執行長黃仁勳反駁AI泡沫說，台股20日一掃近日低氣壓，由台積電（23...

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

全球AI龍頭大廠輝達（NVIDIA）繳出超亮眼的財報數據，一掃市場陰霾，相關概念股包括台積電（2330）、鴻海（2317...

台股漲846點創單日第2大漲點 AI族群強勢

輝達（NVIDIA）財報優於預期，美國同意其晶片銷沙烏地阿拉伯，帶動台積電今天強彈60元，台股收盤更上漲846.24點，...

Gemini 3 Pro 強勢登場...聯發科（2454）買點到？網搖頭：現在進是接刀

Google最新公布的Gemini 3 Pro引發市場熱烈討論，許多社群用戶紛紛表示，其多項能力展現明顯進步，在部分應用層面甚至被認為可與ChatGPT分庭抗禮。儘管距離全面實測仍有空間，但業界普遍預期，Gemini 3 Pro將成為生成式AI市場中ChatGPT最具威脅性的競爭者之一。 此次 Google 也同步展示自家長年投入研發的 TPU（Tensor Processing Unit） 實力，強調TPU在效能與成本上並不遜於GPU，且在大型語言模型訓練已具備完整生態，隨著 AI 應用持續擴張、各企業對運算成本考量提高，預估未來採用Google TPU的企業數量勢必增加。

輝達財報給力！電子權值紅通通 台股大漲846點收27,426點

輝達財報加持，財測優於預期，推升台股20日反彈，指數跳空大漲，一舉站上月線，終場收在27,426點，大漲846點，漲幅3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。