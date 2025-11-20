輝達引爆「鈔」能力！三大法人聯手回補196億元 台股飆回5日線上

受惠輝達（NVIDIA）財報、財測雙雙優於預期，以及執行長黃仁勳反駁AI泡沫說，台股20日一掃近日低氣壓，由台積電（2330）強漲60元帶隊反彈，包括輝達概念、PCB、矽光子、被動元件、散熱等AI相關概念族群紛紛群起而上，各大類股除紡織與運動休閒稍事休息外，其餘一片漲聲，拉抬大盤指數一度飆升913.51點、觸及27,493.63點；惟記憶體族群衝高回落，南亞科（2408）、華邦電（2344）雙雙收黑，加上台積電、富邦金（2881）、台達電（2308）等大型股臨收遭調節，終場大盤漲點降至846.24點、漲幅3.18%，收27,426.36點，成功收復5日線、但10日線未能站穩，成交值則放大至5,770.21億元；三大法人止步連7賣，聯手回補196.48億元。

盤面上，DRAM雙雄股價震盪劇烈，南亞科、華邦電雙雙爆出逾40萬張大量，其中，南亞科盤中最高來到169.5元、最低144.5元，成交值暴衝至628.06億元；華邦電最高63.4元、最低觸及跌停53.5元，成交值也達249.67億元。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超131.07億元，投信買超10.15億元；自營商買超（合計）55.27億元，其中自營商（自行買賣）買超18.36億元、自營商（避險）買超36.9億元。

統計成交值超過百億元個股有11檔，台達電漲6.7%最出色，世芯-KY（3661）跌逾7%相對落後。依序為：南亞科628.06億元，股價跌2.81%；收155.5元；台積電375.66億元，股價漲4.3%；收1,455元；華邦電249.67億元，股價跌2.36%；收58元；鴻海（2317）181.6億元，股價漲3.28%；收236.5元；力積電（6770）176.98億元，股價漲0.14%；收35.4元；群聯（8299）166.4億元，股價漲5.36%；收1,180元；台達電149.23億元，股價漲6.71%；收954元；世芯-KY148.46億元，股價跌7.38%；收3,075元；奇鋐（3017）116.62億元，股價跌0.37%；收1,335元；南亞106.57億元，股價漲5.2%；收56.6元；創意（3443）102.85億元，股價漲3.42%；收1,965元。

觀察成交量超過十萬張個股有7檔，記憶體族群即占4位。依序為：力積電496,825張、華邦電431,008張、南亞科403,549張；台玻（1802）199,419張，股價漲9.95%、收34.25元；南亞186,644張；旺宏（2337）147,083張，股價漲3.16%、收37.55元；主動統一台股增長（00981A）109,624張，股價漲4.13%、收15.62元。