台股漲846點創單日第2大漲點 AI族群強勢
輝達（NVIDIA）財報優於預期，美國同意其晶片銷沙烏地阿拉伯，帶動台積電今天強彈60元，台股收盤更上漲846.24點，創單日第2大漲點，回到27000點之上。
加權指數終場收在27426.36點，漲846.24點，漲幅3.18%，成交金額新台幣5770.21億元。
台積電收在1455元，漲60元，漲幅4.30%，鴻海收236.5元，漲7.5元，漲幅3.28%，台達電收954元，漲60元，漲幅6.71%。
AI伺服器族群緯穎收4280元，漲130元，漲幅3.13%，緯創收143元，上揚4.38%，廣達收274元，漲2.62%。
記憶體族群漲跌互見，熱門股拉回，南亞科最低重挫9.68%至144.5元，收在155.5元，跌2.81%；華邦電盤中摜至跌停價53.5元，收在58元，下挫2.36%，創見收202元，跌1.22%，群聯收1180元，勁揚5.36%，宜鼎收524元，上揚1.95%。
資深證券分析師吳文彬表示，前5個交易日下跌1366點，主因擔心AI可能泡沫化，但輝達公布第3季財報優於市場預期，且展望佳；台股今天由AI領軍，半導體最強，台積電一檔股票決定台股漲勢，化解台股轉空疑慮，但指數在高檔整理，新台幣連續貶值後能否由台股漲勢帶動轉升，也將反映外資動向。
吳文彬認為，台股現階段主流仍是AI，但因年關將近有資金需求，若指數突破27000點邁向28000點高檔區，應留意獲利了解賣壓。
台新投顧副總經理黃文清指出，輝達財報優於預期，且展望佳，加上美國同意輝達晶片外銷阿聯、沙烏地阿拉伯，輝達股價上漲，帶動光通訊、AI伺服器、印刷電路板（PCB）、玻纖布族群強漲；台股這一波中長多走勢扭轉跌勢後，須再站上月線，才有利維持多頭。
