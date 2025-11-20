鴻勁公開申購逾20萬筆 凍結市場資金近3000億元
興櫃股王鴻勁公開申購參與情況相當踴躍，公開申購件數逾20萬筆，估計凍結市場資金近新台幣3000億元。
鴻勁將於11月27日掛牌上市，承銷價每股1495元，19日成交均價2462元，價差高達967元，若抽中1張可望獲利96.7萬元，吸引股民踴躍參與。
鴻勁公開申購承銷數量3299張，11月17日至19日公開申購件數超過20萬筆，估計凍結市場資金高達2992億元，將於11月21日抽籤，中籤率粗估約1.65%。
鴻勁於11月12日至14日辦理競價拍賣，競拍數量1萬3198張，底價1196元，於11月18日開標，合格投標量達4萬702張，最低得標價為1930元，最高得標價格2285元，得標加權平均價格2030.37元。
鴻勁今年來受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）強勁成長，營運高度成長，累計前10月營收239.16億元，年增127.15%。鴻勁近2季接單滿載，2026年上半年市場能見度高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言