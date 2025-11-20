裕隆領軍集團相關個股 啟動法說行情

裕隆集團19日及20日連續法說；裕隆（2201）也鬆口Luxgen品牌的出售期望短時間跟大家說明；法人圈認為，品牌出售後裕隆營運策略更明朗，有助於長期營運表現，裕隆20日股價走強，收盤時來到37.55元，漲幅達3.7%。

裕隆集團舉行聯合法說，裕隆領軍集團個股走強，裕隆收盤時漲幅為3.7%，中華車漲幅居次，股價為59.1元，漲幅2.6%，裕日車股價也來到56.4元，漲幅為1.9%。今日中華車、裕融、江申及嘉裕接軌舉行法說。

裕隆法說，法人圈對於市場傳出Luxgen品牌的出售合作，與鴻海集團合作概況，N5新車何時問世。副總李建輝分析，裕隆秉持公司治理原則，所有的資訊對外界是透明的，重大的訊息會依照程序和主管機關要求對外說明，期望能在最短時間最快速度跟大家說明，跟合作夥伴的業務推動都照著既定計畫，穩健地在推進當中。

對於市場展望， 李建輝指出，今年4月份從川普推出對等關稅，對整個下半年車市影響很大，跟去年同比減少20%，比較明確是貨物稅公告實施，還在觀察效益，目前今年的車市，希望今年能達到40萬台以上。

至於2026年國內車市展望，台灣跟美國關稅政策還沒有較明確的談判結果，整個關稅政策仍不明確，在這樣的情況下去預估市場有一定的難度，精準度也會降低，2026年車市預估得等到關稅明朗再來做推論。

至於裕隆集團在電動車的發展， 李建輝分析，台灣這兩年純電動車市場比較熱絡，2024年n7推車，加上進口車特斯拉等，純電動車的市場市占大概今年3月占比在12~13%，相比去年大概是8%，有小幅成長，當然跟歐美等純電動車較純熟的市場相比，仍然還是較低，還有許多努力的空間。