Gemini 3 Pro 強勢登場...聯發科（2454）買點到？網搖頭：現在進是接刀

Google最新公布的Gemini 3 Pro引發市場熱烈討論，許多社群用戶紛紛表示，其多項能力展現明顯進步，在部分應用層面甚至被認為可與ChatGPT分庭抗禮。儘管距離全面實測仍有空間，但業界普遍預期，Gemini 3 Pro將成為生成式AI市場中ChatGPT最具威脅性的競爭者之一。

此次 Google 也同步展示自家長年投入研發的 TPU（Tensor Processing Unit） 實力，強調TPU在效能與成本上並不遜於GPU，且在大型語言模型訓練已具備完整生態，隨著 AI 應用持續擴張、各企業對運算成本考量提高，預估未來採用Google TPU的企業數量勢必增加。

在硬體合作方面，聯發科（2454）持續擔任Google TPU的ASIC合作夥伴，協助推進全球大型AI基礎建設，PTT上有網友發文討論，近期聯發科走勢低迷，目前來看股價仍處相對低位，然而搭上AI運算需求成長的趨勢，或許是長期投資布局的切入點。

但貼文下不少網友持保留態度，「發哥最近每天跌，說法每天都一樣」，也有人認為若看好 TPU 生態，應該直接投資Google或博通（Broadcom），「看好Gemini，但不買Google買聯發科...挺特別的邏輯」、「直接買谷歌或是博通吧！發哥地位有點像是二供」、「照你這樣說買G哥不是更強更爽嗎」、「只想直接買google」。

也有網友從技術面切入分析，警告聯發科股價仍未止跌，提醒「右側交易」比搶短更安全，「現在買要接刀？」、「好歹等止跌再進場吧」、「以目前走勢，跌到1000再叫我」。