直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

輝達財報給力！電子權值紅通通 台股大漲846點收27,426點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

輝達財報加持，財測優於預期，推升台股20日反彈，指數跳空大漲，一舉站上月線，終場收在27,426點，大漲846點，漲幅3.18%，成交量5,770億元，重返2萬7千大關，台積電（2330）終場上漲60元，收1,455元。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有金像電（2368）、台玻（1802）、光聖（6442）、金居（8358）、富喬（1815）、穎崴（6515）、精成科（6191）、定穎投控（3715）、健策（3653）、京元電子（2449）、台光電（2383）、旺矽（6223）、台燿（6274）、南電（8046）、亞翔（6139）、欣興（3037）、台達電（2308）等。

盤面上觀察盤面上權值股呈現漲多跌少，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中華電（2412）、日月光投控（3711）等電子權值全數上漲，另外金融股也有部分資金流入，推動整體盤勢大漲。

AI晶片龍頭輝達19日美股盤後公布2026會計年度第3季財報，淨利319.1 億美元，較去年成長65%，獲利與營收均大幅優於華爾街預期，並釋出超強的第4季銷售展望，輝達預計第4季營收將達約 650 億美元，高於市場預估的 616.6億美元，黃仁勳並表示GPU Blackwell 的銷售表現好到爆表，激勵股價在盤後上漲超過 5%。由於輝達的銷售與展望被視為台灣AI股熱潮的風向球，帶動台股上演大反攻行情。

統一投顧表示，市輝達財報大幅優於預期、馬斯克19日宣布沙國建500兆瓦AI資料中心、鴻海預計明日公開宣布與OpenAI合作、川普要求貝森特加速推動降息、Fed 12月起結束QT，眾利多因有有望帶動台股上演絕地大反攻，年底前高潮再現。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股(包含散熱、電源及PCB)、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。

輝達財報超預期！法人：半導體仍處於上升周期 建議買這類主題型ETF

輝達財報太瘋狂 營收創新高 盤後股價漲6%！黃仁勳：雲端GPU賣光 Blackwell業績爆表

今天台股「準備大漲500點以上」！郭哲榮：AI目前還不是泡沫

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

Gemini 3 Pro 強勢登場...聯發科（2454）買點到？網搖頭：現在進是接刀

Google最新公布的Gemini 3 Pro引發市場熱烈討論，許多社群用戶紛紛表示，其多項能力展現明顯進步，在部分應用層面甚至被認為可與ChatGPT分庭抗禮。儘管距離全面實測仍有空間，但業界普遍預期，Gemini 3 Pro將成為生成式AI市場中ChatGPT最具威脅性的競爭者之一。 此次 Google 也同步展示自家長年投入研發的 TPU（Tensor Processing Unit） 實力，強調TPU在效能與成本上並不遜於GPU，且在大型語言模型訓練已具備完整生態，隨著 AI 應用持續擴張、各企業對運算成本考量提高，預估未來採用Google TPU的企業數量勢必增加。

台股強彈逾800點 大摩卻因「這原因」喊減碼 末升段到了？

台股20日跌深強彈，但外資卻大潑冷水！摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「2026年亞洲新興市場展望」報告中指出，台股由...

數據缺失12月聯準會半盲？降息預期大減 善甲狼：市場先觀察...但難忽略直覺

美聯儲這次真的有點尷尬，我原本還以為今天會開一些關鍵數據，結果竟然選擇「不公開」，這下可好了，12月會議變成半盲狀態：10月失業率沒有、11月非農不完整、CPI又被政府關門影響，部分數據甚至可能直接消失。 聯準會這次是要瞎子摸象了嗎？市場的反應也很明顯，CME「美聯儲觀察」最新預期：

台股漲846點創單日第2大漲點 AI族群強勢

輝達（NVIDIA）財報優於預期，美國同意其晶片銷沙烏地阿拉伯，帶動台積電今天強彈60元，台股收盤更上漲846.24點，...

台股回神翻紅 台積電勁揚4.3％領軍大盤

台北股市20日在權值股買盤回籠下，指數自低檔緩步走高，盤中翻紅回升，台積電（2330）再度扮演多頭指標，帶動大盤氣氛轉佳...

