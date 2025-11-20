輝達財報給力！電子權值紅通通 台股大漲846點收27,426點

輝達財報加持，財測優於預期，推升台股20日反彈，指數跳空大漲，一舉站上月線，終場收在27,426點，大漲846點，漲幅3.18%，成交量5,770億元，重返2萬7千大關，台積電（2330）終場上漲60元，收1,455元。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有金像電（2368）、台玻（1802）、光聖（6442）、金居（8358）、富喬（1815）、穎崴（6515）、精成科（6191）、定穎投控（3715）、健策（3653）、京元電子（2449）、台光電（2383）、旺矽（6223）、台燿（6274）、南電（8046）、亞翔（6139）、欣興（3037）、台達電（2308）等。

盤面上觀察盤面上權值股呈現漲多跌少，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中華電（2412）、日月光投控（3711）等電子權值全數上漲，另外金融股也有部分資金流入，推動整體盤勢大漲。

AI晶片龍頭輝達19日美股盤後公布2026會計年度第3季財報，淨利319.1 億美元，較去年成長65%，獲利與營收均大幅優於華爾街預期，並釋出超強的第4季銷售展望，輝達預計第4季營收將達約 650 億美元，高於市場預估的 616.6億美元，黃仁勳並表示GPU Blackwell 的銷售表現好到爆表，激勵股價在盤後上漲超過 5%。由於輝達的銷售與展望被視為台灣AI股熱潮的風向球，帶動台股上演大反攻行情。

統一投顧表示，市輝達財報大幅優於預期、馬斯克19日宣布沙國建500兆瓦AI資料中心、鴻海預計明日公開宣布與OpenAI合作、川普要求貝森特加速推動降息、Fed 12月起結束QT，眾利多因有有望帶動台股上演絕地大反攻，年底前高潮再現。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股(包含散熱、電源及PCB)、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。