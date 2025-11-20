大陸開始採購美國黃豆慧洋-KY、裕民及四維航股價跟進漲

「川習會」在南韓釜山舉行後，大陸承諾大規模採購美國黃豆，已經開始推升全球散裝船的需求，主要載運穀物的巴拿馬型長期日租金看俏，近期大型的海岬型船舶運價已經率先開漲，昨日上漲3.4%。

國內的散裝船族群慧洋-KY（2637）、裕民（2606）及四維航（5608）等20日盤中股價漲幅達5%以上，盤中雖然漲勢趨緩，也都在2.5%以上。慧洋-KY也表示，在市場狀況方面，由於美中關稅政策大致底定，一定程度消除了市場的不確定性，散裝船市場需求持續回溫，再加上美國恢復採購美國黃豆效益，推估散裝船第4季旺季效應可期。

根據大陸主要散裝船價格報價，日租金都是呈現上揚走勢，海岬型船、巴拿馬型的現貨日租金價格開始墊高；其中，海岬型的日租金已經逼近3萬美元，為今年以來的高價，目前最新日租金為2.93萬美元，近一周漲幅約6%；至於巴拿馬型船日租金今年以來一直相當穩定，近期也擺脫盤整來到1.78萬美元，近一週價格則是呈現小漲。

根據外電報導，過去美中貿易談判一直陷著，大陸10月黃豆進口量創下同期新高，然而來自美國的進口量卻罕見連續第二個月掛零，出現進口結構改變，隨著中美貿易緊張關係在APEC川習會後見到改善，中國大陸也承諾重新採購美國大豆，國內的散裝船業者認為，需求從現在開始，將進一步推升散裝船需求。

根據外電統計數字，10月大陸自美國進口黃豆為零，較去年同期約54萬噸大減；反觀自巴西進口放大至712萬噸，年增28.8%，約占當月黃豆進口總量的75.1%，自阿根廷進口則達157萬噸，年增15.4%，約占總量六分之一，隨著美豆銷售恢復，為散裝船增加新需求。