輝達財報財測爆炸好 台積電大漲挑戰月線、領軍台股大漲逾800點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。(路透)

輝達財報出爐， 營收及獲利都超出分析師先前的預估，財測更是超出預期， 預估本季營收650億美元，將比3年前同期成長約10倍；財報及財測爆炸好，台股相關AI供應鏈應聲大漲，由台積電（2330）領軍，股價跳空開高走高，一舉收復5日線，重回1,400元之上， 且挑戰月線，光是台積電大漲就影響大盤指數約507點。

輝達財報出爐，截至10月26日的第3季營收570億美元，年增62%；淨利319.1億美元，年增65%；調整後毛利率為73.6%，略低於分析師預期的約74%；每股盈餘1.3美元。都高於分析師先前預估的營收552億美元，每股盈餘1.26美元。

輝達財測超出預期，預估截至明年1月本季營收650億美元，高於分析師預估的620億美元，輝達成長驚人，預估的本季營收將比3年前同期成長約10倍。

黃仁勳的談話也同時平息AI泡沫疑慮，他在聲明中表示，「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。，他強調，「AI 生態系正在快速擴展，有更多新的基礎模型製造商、更多的AI新創公司，涵蓋更多的產業和更多的國家。AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開」。

黃仁勳在分析師會議上說，「外界對AI泡沫的討論很多。但從我們的角度來看，情況完全不同」；黃仁勳在稍後接受彭博電視專訪時表示，有大量的Blackwell晶片可以賣，業務「非常、非常強勁」，同時澄清在聲明中提到「雲端GPU已經賣光了」的說法，是指部署於雲端服務的Blackwell晶片已經賣光。

輝達盤後股價大漲超過5%，台股相關AI供應鏈也是應聲大漲，權王台積電一口氣收復5日線及1,400元關卡，早盤跳空以1,450元開出， 上漲55元，一度衝達1,060元， 上漲65元， 盤中漲幅約在4%上下震盪， 影響大盤指數超過500點。

