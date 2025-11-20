快訊

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達點火！台達電收復900元關卡、散熱族群全面升溫

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台達電。路透
台達電。路透

全球AI算力需求持續爆發，伺服器功耗急速攀升，加上輝達超預期的財報與展望公布，以及黃仁勳在法說中反駁AI泡沫論，散熱題材再度打上市場鎂光燈。

在樂觀情緒推動下，散熱族群20日多帶量上攻，台達電（2308）強彈逾7%，重返900元之上、躍過短期均線，同步點火尼得科超眾（6230）一度亮燈漲停，健策（3653）盤中一度漲逾9%、建準（2421）漲逾6%，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、泰碩（3338）、力致（3483）、動力-KY（6591）、元山（6275）、協禧（3071）等也全面上漲。

法人指出，AI長線趨勢未改，台灣在散熱、電源、高階載板及精密機構件等供應鏈環節具全球關鍵地位，預期將持續享有「獲利成長＋資本支出升溫」的雙重利多。

隨著H100、B200等AI晶片功耗屢創新高，伺服器散熱已由傳統氣冷，快速邁向液冷世代。市場焦點奇鋐與雙鴻憑藉水冷板、歧管與CDU等液冷關鍵零組件的提前布局，在AI擴張潮中取得領先位置，股價也反映技術升級下的爆發潛力。

同時，台達電將於HVDC世代由零組件供應商轉為供應鏈主導者。2025年下半，GB200備貨動能強勁，包含AI電源供應器及液冷散熱產品，公司也將推出12kW電源供應器產品。

美系外資日前則指出，預期2026年AI伺服器出貨量將因資本支出大幅提升而激增，NVL72 機架組裝量有望翻倍成長，將帶動ODM、電源供應及液冷散熱三大領域業者營運同步強化，緯穎（6669）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電、致茂（2360）、健策、富世達等全數受惠。

在AI伺服器功耗不斷推升的結構性趨勢下，散熱地位只會越來越重要。外資強調，液冷核心零組件將迎來爆發年，健策、奇鋐與富世達等台廠有望成為市場焦點。

AI 台達電 伺服器
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達財報太瘋狂 營收創新高 盤後股價漲6%！黃仁勳：雲端GPU賣光 Blackwell業績爆表

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

輝達財報優於預期 盤後股價勁揚

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

相關新聞

台股強彈逾800點 大摩卻因「這原因」喊減碼 末升段到了？

台股20日跌深強彈，但外資卻大潑冷水！摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「2026年亞洲新興市場展望」報告中指出，台股由...

數據缺失12月聯準會半盲？降息預期大減 善甲狼：市場先觀察...但難忽略直覺

美聯儲這次真的有點尷尬，我原本還以為今天會開一些關鍵數據，結果竟然選擇「不公開」，這下可好了，12月會議變成半盲狀態：10月失業率沒有、11月非農不完整、CPI又被政府關門影響，部分數據甚至可能直接消失。 聯準會這次是要瞎子摸象了嗎？市場的反應也很明顯，CME「美聯儲觀察」最新預期：

台股回神翻紅 台積電勁揚4.3％領軍大盤

台北股市20日在權值股買盤回籠下，指數自低檔緩步走高，盤中翻紅回升，台積電（2330）再度扮演多頭指標，帶動大盤氣氛轉佳...

輝達財報財測爆炸好 台積電大漲挑戰月線、領軍台股大漲逾800點

輝達財報出爐， 營收及獲利都超出分析師先前的預估，財測更是超出預期， 預估本季營收650億美元，將比3年前同期成長約10...

輝達點火！台達電收復900元關卡、散熱族群全面升溫

全球AI算力需求持續爆發，伺服器功耗急速攀升，加上輝達超預期的財報與展望公布，以及黃仁勳在法說中反駁AI泡沫論，散熱題材...

輝達掀開大悶鍋！黃仁勳駁 AI 泡沫論 台積電領概念股強彈

AI龍頭輝達最新一季交出亮眼財報，營收年增62%至570.1億美元、EPS大增六成至1.3美元，超越市場預期。本季營收預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。