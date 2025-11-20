輝達點火！台達電收復900元關卡、散熱族群全面升溫

全球AI算力需求持續爆發，伺服器功耗急速攀升，加上輝達超預期的財報與展望公布，以及黃仁勳在法說中反駁AI泡沫論，散熱題材再度打上市場鎂光燈。

在樂觀情緒推動下，散熱族群20日多帶量上攻，台達電（2308）強彈逾7%，重返900元之上、躍過短期均線，同步點火尼得科超眾（6230）一度亮燈漲停，健策（3653）盤中一度漲逾9%、建準（2421）漲逾6%，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、泰碩（3338）、力致（3483）、動力-KY（6591）、元山（6275）、協禧（3071）等也全面上漲。

法人指出，AI長線趨勢未改，台灣在散熱、電源、高階載板及精密機構件等供應鏈環節具全球關鍵地位，預期將持續享有「獲利成長＋資本支出升溫」的雙重利多。

隨著H100、B200等AI晶片功耗屢創新高，伺服器散熱已由傳統氣冷，快速邁向液冷世代。市場焦點奇鋐與雙鴻憑藉水冷板、歧管與CDU等液冷關鍵零組件的提前布局，在AI擴張潮中取得領先位置，股價也反映技術升級下的爆發潛力。

同時，台達電將於HVDC世代由零組件供應商轉為供應鏈主導者。2025年下半，GB200備貨動能強勁，包含AI電源供應器及液冷散熱產品，公司也將推出12kW電源供應器產品。

美系外資日前則指出，預期2026年AI伺服器出貨量將因資本支出大幅提升而激增，NVL72 機架組裝量有望翻倍成長，將帶動ODM、電源供應及液冷散熱三大領域業者營運同步強化，緯穎（6669）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電、致茂（2360）、健策、富世達等全數受惠。

在AI伺服器功耗不斷推升的結構性趨勢下，散熱地位只會越來越重要。外資強調，液冷核心零組件將迎來爆發年，健策、奇鋐與富世達等台廠有望成為市場焦點。