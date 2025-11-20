輝達掀開大悶鍋！黃仁勳駁 AI 泡沫論 台積電領概念股強彈

AI龍頭輝達最新一季交出亮眼財報，營收年增62%至570.1億美元、EPS大增六成至1.3美元，超越市場預期。本季營收預期更上看637億至663億美元，再度優於外界預估。財報公布後，股價周三先漲近3%、盤後再飆逾5%，帶動全球科技市場風向轉多，美指期同步強勢上攻，悶了好幾天的輝達概念族群也同步爆發！

受到輝達利多激勵，台股輝達概念族群20日全面回神、強勢反彈。台積電（2330）、鴻海（2317）一開盤即跳空站回5日線，台積電盤中最高觸及1460元挑戰10日線；台達電（2308）急彈逾5%、強勢收復短均。高階ASIC領軍的創意（3443）再創歷史新天價2,035元，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、日月光投控（3711）、信驊（5274）、京元電子（2449）、聯發科（2454）、欣興（3037）、益登（3048）等AI供應鏈皆同步勁揚，呈現整齊強彈格局。

黃仁勳在法說中表示，Blackwell晶片銷售「好到破表」，雲端GPU已全面售罄，運算需求持續加速成長。他強調，外界雖不時討論AI泡沫，但從輝達所處的位置來看，市場實際景況「截然不同」。此次財報與展望，也被市場視為本波AI景氣能否續航的關鍵指標。

在營運結構中，備受關注的資料中心業務繼續火熱，單季營收年增66%至512億美元，其中「算力」核心「GPU事業營收」達430億美元，大部分成長來自GB300晶片的初期出貨。財務長Colette Kress也透露，目前銷售最搶手的產品已由Blackwell升級至第二代的「Blackwell Ultra」，需求依舊強力。

展望下一季，輝達預估營收將達650億美元，高於分析師預期的620億美元，即便市場最樂觀預期上看750億美元，仍顯示管理層對需求相當有信心。

分析師指出，過去輝達財報公布後，常出現「利多出盡」壓力，但本次情況不同，因AI疑慮使市場前期提前修正，反讓利多具備反映空間。隨著財報數據推翻市場對AI需求降溫的疑慮，投資情緒明顯好轉，有望重新凝聚市場信心，驅動AI供應鏈展開新一波漲勢。