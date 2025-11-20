快訊

輝達財報救全村！台股一度大反彈超過900點、台股ETF紛紛走揚

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰投信分析，輝達於美股19日盤後公告財報，盤後上漲逾5%，美股四大指數皆收漲，連帶讓台股20日翻紅，早盤一度大漲913點，連帶台股ETF走揚。中央社
受到AI泡沫化疑慮影響，加權指數上演26,500點保衛戰，科技電子股傷痕累累。國泰投信分析，輝達於美股19日盤後公告財報，盤後上漲逾5%，美股四大指數皆收漲，連帶讓台股20日翻紅，早盤一度大漲913點，連帶台股ETF走揚。

截至10點30分，盤面上，主動統一台股增長、元大台灣50反1、元大台灣50、群益台灣精選高息、主動群益台灣強棒、元大高股息、國泰永續高股息、國泰台灣科技龍頭等成交量都超過1.5萬張。

以漲幅來看，中信上櫃ESG 30、永豐臺灣加權等漲逾3%，野村臺灣新科技50、國泰台灣科技龍頭、富邦摩台等也有超過2.8%的漲幅，其中，科技主題型ETF-國泰台灣科技龍頭近日交易量增溫，周二台股大跌時，國泰台灣科技龍頭創下約3萬張佳績，明顯較上周（11/10~11/14）日均量呈近翻倍成長態勢，顯見投資人越跌越買，對台灣科技龍頭與 AI 應用前景仍具高度信心。

輝達最新財報公佈，第3季營收與獲利雙雙超乎預期，資料中心業務年增66%仍是最大引擎，黃仁勳表示，當前這一代 Blackwell 架構 GPU 晶片的銷售情況已經是「高到破表」（off the charts）的程度。呼應近期銷售的快速成長，也打破市場對於AI泡沫化的擔憂。輝達強勁的財報表現為整個AI產業投下定心丸，台股供應鏈可望受惠伺服器需求的持續成長。未來市場焦點將聚焦於AI終端應用與生態圈的成長，除了台積電等半導體供應鏈外，零組件與電腦周邊設備供應鏈也預期將受益。

國泰台灣科技龍頭（00881）經理人蘇鼎宇指出，回測過去16年（2009/01/05-2025/10/31），加權報酬指數漲幅為994.3%、電子類報酬指數為1604.4%，遠勝金融保險報酬指數535.4%、水泥類報酬指數190.8%、鋼鐵類報酬指數的170.7%，顯見從長線來看，電子類股是台股領頭羊；進一步觀察產業，今年以來（截至10月31日）含息報酬，半導體族群約36.3%、電子零組件為69.2%、其他電子約43%、電腦及周邊設備為24.3%，顯示電子產業仍是今年台股主要成長動能，尤以半導體與電子零組件領漲。00881成分股當中AI族群權重約95.51%，包含三大權值股台積電、鴻海、台達電，以及聯發科、廣達、緯創、台達電、英業達、仁寶等，一檔掌握AI商機。

台股 輝達
