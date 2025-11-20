快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

輝達財報點燃 AI 風火線！玻纖族群猛攻 富喬、台玻率先亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達財報點燃AI風火線，玻纖族群攻勢凌厲。圖／聯合報系資料照片
輝達財報點燃AI風火線，玻纖族群攻勢凌厲。圖／聯合報系資料照片

輝達最新一季營收、獲利與本季展望全面優於市場預期，執行長黃仁勳更以「好到破表」形容Blackwell晶片銷售熱度，激勵美股期指強彈，也推動台股多頭迅速回神。權值王台積電（2330）率先站回5日線上，大盤盤中一度猛彈逾900點、直逼27,400點整數關卡。

在氣勢帶動下，各大類股幾乎百花齊放，其中玻纖族群攻勢凌厲。富喬（1815）快攻漲停86.6元鎖死，排隊買單超過2.5萬張，台玻（1802）隨後跟上亮紅燈，建榮（5340）也觸及漲停，南亞（1303）、德宏（5475）也同步大漲。法人指出，這波漲勢不僅受輝達財報激勵，更反映AI伺服器高速成長下的「缺貨＋漲價」雙重題材。

AI算力擴張帶動PCB供應鏈大洗牌，伺服器、800G交換器、低軌衛星與HPC需求大增，帶來板材升級潮，玻纖布、銅箔、CCL到載板全面吃緊。尤其低介電常數（Low Dk）電子級玻纖布供不應求，已形成結構性缺口，各家廠商陸續調漲報價，市場呈現「搶料潮」。

基本面表現也強化股價表現。富喬10月營收5.65億元，再創歷史新高，月增9.7%、年增45.3%。法人預期第4季仍維持高檔，主因全球Low Dk電子級材料自2023年下半年即開始吃緊，供需缺口延伸至2026年仍難以緩解，AI伺服器與高速傳輸需求更助推富喬營運加速。

供應端更出現變數。日廠Nittobo近期將產能轉往毛利更高的Low Dk2產品，使原本就吃緊的Low Dk供應出現雙位數缺口，台系玻纖紗、玻纖布廠商反成最大受惠者。富喬產品線完整，涵蓋電子級及工業用玻纖紗布，並提供AI伺服器與800G交換器用的Low Dk及Low CTE高階材料。法人估，該公司高階產品需求強勁，訂單能見度已看到2027年，2026年電子級玻纖布占比將提升至五成。

市場也持續聚焦台玻、富喬今年下半年開始供應的Low Dk2玻纖布，正好搭上AI伺服器高速傳輸趨勢，後續營運動能將持續強化。業界認為，AI需求長線向上、材料缺口擴大、漲價循環啟動，構成玻纖族群強勢表現的三大支撐。

