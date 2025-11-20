快訊

輝達大漲激勵台股報復性強彈！早盤漲逾800點 台積電開漲55元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股20日開盤指數上漲632.79點，開盤指數為27,212.91點。多頭強攻急拉指數大漲逾800點。台積電（2330）開盤價1,450元，上漲55元。

群益投顧表示，指數改寫波段收盤新低，季線附近多頭抵抗可望漸強，輝達盤後走揚挹注多頭信心，短線有技術性反彈機會。惟短期均線架構仍偏空，暫時先以搶短操作因應為主。

操作題材可留意：

1.記憶體缺貨難解，仍將扮反彈要角─記憶體搶貨潮持續高燒不退，大型CSP爭相鎖定記憶體大廠明年高階產品，在既有產能嚴重排擠之下，台廠主要生產的傳統記憶體明年缺貨情況依舊難解，預期記憶體族群近期隨著大盤修正調整，籌碼獲得適度換手後，仍將扮演反彈行情的要角。

2.安世之亂得教訓，功率元件迎轉單─中荷政府之爭釀成「安世之亂」，衝擊全球汽車業乃至整個電子供應鏈，雖傳中方同意予以出口豁免，但荷蘭安世發信通知無法保證大陸廠出貨及品質，讓各界對功率元件供應的穩定性高度警覺，預期將分散供貨來源,台廠有機會獲得轉單。

周三（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,138.7點，上漲47.03點、漲幅0.1%；S&P500指數上漲0.38%；那斯達克指數上漲0.59%；費半指數上漲1.82%。台積電ADR漲1.6%。

博通大漲4.1%，輝達（NVIDIA）漲2.9%，11月以來仍下跌約8%，盤後上漲5%，台Google母公司Alphabet股價大漲3%，創下新高。美國公債殖利率從周二的4.120%升至4.132%。

三大法人周三集中市場合計賣超326.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超256.8億元，投信買超10.7億元，自營商（自行買賣）賣超48.5億元，自營商（避險）賣超32.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,805口至6,009口，其中，外資淨空單減少4,000口至-31,047口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,660口至7,431口。

選擇權未平倉量部分，11月大量區買權OI落在28,600點，賣權最大OI落在25,000點 ; 月買權最大OI落在27,800點，月賣權最大OI落在25,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.89上升至1.03。VIX指數下降0.99至28.05。外資台指期買權淨金額0.25億元 ; 賣權淨金額0.43億元。整體選擇權籌碼面偏多。

記憶體 外資 台股 台積電 輝達
