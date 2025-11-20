數據缺失12月聯準會半盲？降息預期大減 善甲郎：市場先觀察...但難忽略直覺

美聯儲這次真的有點尷尬，我原本還以為今天會開一些關鍵數據，結果竟然選擇「不公開」，這下可好了，12月會議變成半盲狀態：10月失業率沒有、11月非農不完整、CPI又被政府關門影響，部分數據甚至可能直接消失。

聯準會這次是要瞎子摸象了嗎？市場的反應也很明顯，CME「美聯儲觀察」最新預期：

12月降息25bp的機率從昨天的48.9%掉到32.7%。 維持不變的機率升到67.3%。 往後到明年1月，累計降息1碼機率49.9%，兩碼16.3%。

看起來大家都在把「降息」往後推。

但，救命，我的體感還是覺得會降捏。（臉好腫）

反正資訊黑成這樣，央行的預設反應通常是「先觀察」，但直覺這種東西，有時候真的很難忽視。

◎本文內容已獲 善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。