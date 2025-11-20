快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

台股三憂 四天跌1,323點…法人：季線附近有望反彈

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

降息預期急凍、AI泡沫疑慮漸增、高盛預期美股將拉回10%至20%等三大擔憂，引動昨（19）日台股多空短兵相接，在外資大賣256.8億元下，指數震盪盤軟，終場殺尾盤收最低26,580點，下跌176點、日Ｋ連四黑。

展望後市，法人指出，雖然行情仍有探底的壓力，但預計季線附近有機會跌深反彈。

台股昨日再度走弱，指數連日大幅回落，四個交易日內累計重挫1,323點。事實上，自11月4日盤中創下歷史新高28,554點後，目前累計修正達1,974點，市場情緒明顯轉向保守。

昨日盤面上，多數權值電子股表現疲弱，台積電（2330）、鴻海、聯發科等同步回檔，記憶體、PCB也震盪拉回，僅有被動元件、設計IP、無塵室工程等表現抗震；運動休閒、玻璃、風電、重電、紡織成衣及百貨等類股逆勢走強，成為盤面支撐力量。24檔千金股跌多漲少，富世達漲3.1%最強，群聯則下挫6.2%最弱。

三大法人昨日賣超合計326.8億元。其中外資賣超256.8億元、連二賣，累計賣超742.2億元；投信買超10.7億元，由賣轉買；自營商賣超80.6億元、連四賣，累計賣超607.4億元。

八大公股行庫買超58.4億元，連五買，累計買超390.9億元。

台股止跌訊號方面，短線主要可觀察三大面向。富邦投顧董事長陳奕光指出，第一是匯率，台幣不能再持續走貶，若能重新轉升，將有助於穩定市場情緒。

第二，外資動向。目前外資賣超金額近期已從14日賣超603億、縮減至18日賣超485億、以及昨日賣超256.8億元，若賣超持續減少，將是明顯的止跌訊號。

第三，指標股台積電。台積電季線約在1,350元附近，昨日跌破1,400元、收1,395元，若一旦回測季線，可能再帶動大盤下跌約400點，指數恐失守26,000點。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，台股已跌破27,000點大關，且尚未重返短期均線，行情需注意短線波動。

此外，隨短線技術指標進入超賣區，台股有望在季線附近止穩並展開反彈。

操作策略上，建議採取逢低布局，優先鎖定具業績題材的族群，包括：AI概念股、半導體先進製程與相關材料升級／替代概念股、PCB族群、電力與能源相關類股，以及成衣製鞋、生技等產業，皆可作為中短線關注重心。

台積電 台股
商品推薦

