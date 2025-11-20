市場警戒 預防台股中空循環

台股日K線連四黑，指數階梯式向下修正，目前暫守季線26,373點。法人指出，短線市場面臨三大偏空壓力，後續行情關鍵仍在於輝達表現及央行利率決議能否重新帶動遠月正價差，否則恐提前進入中空循環。

法人指出，市場面臨三大偏空訊號：一、美降息預期下修，12月降息預期低於五成，資金行情支撐減弱；二、市場多頭信心潰散，法人、散戶、主力同賣，加深台股探底壓力；三、台股與期貨遠月溢價消失，市場結構偏向整理格局。

技術指標方面，大盤KD向下延伸，K值跌破20超賣區，MACD綠柱體放大，顯示技術面將持續整理，下檔季線具支撐，後續留意權值股走勢及外資空單變化。

富邦投顧董事長陳奕光表示，短線修正已完成約三分之二，預期在季線附近有反彈機會，台股長線至年底前仍有機會回到28,000點，建議投資人不宜在此時殺低，若須認賠或調整部位，應待反彈後再行調節。

儘管面臨多重挑戰，台股仍有基本面支撐，第3季財報亮眼，台積電（2330）10月營收預示下游廠商11月表現可期。