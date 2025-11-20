國家隊護盤 猛拉權值股…敲進台積、鴻海、聯發科等

台股持續探底，權值電子股賣壓沉重，指數一路直探季線支撐，以八大公股行庫為首的「國家隊」連日出手護盤，力挺以台積電（2330）為首的權值股，成為護持台股中堅力量。

觀察八大公股行庫券商動向，截至昨（19）日已連五買，護盤力道未歇且擴大至單日買超58.69億元，累計近五日買超近400億元、達390.98億元。

外資因外部消息不確定性增加持續減碼調節。昨日外資單日賣超256.8億元，11月以來外資累計調節台股已達2,791.9億元。

兆豐投顧副總經理黃國偉分析，投信昨日雖轉為小幅買超11億元，但近期賣多於買，近期賣壓主要來自主動操作減碼、過去套牢投資人贖回ETF所致，顯示散戶與法人情緒均轉為保守，公股行庫連日買超就成為苦撐台股守季線26,373點，防止崩跌的重要支柱。

台新投顧副總經理黃文清指出，公股行庫護盤策略相當明確，連五日買進標的皆以權值股為主，旨在守住大盤指數關鍵支撐。其中「權值三雄」成為買超主力，台積電近五日獲公股行庫買超金額高達101.85億元、是唯一買超逾百億元個股。緊隨其後的是鴻海、聯發科、華邦電，買超金額均在10億元以上。

其他買超較高權值股還包括華碩、台光電、國巨、長榮航、金像電及力積電等，涵蓋半導體、PCB、被動元件與航運等重要產業，公股行庫集中火力買進龍頭指標股，維繫市場信心並為指數提供強力支撐。

國安基金也向市場喊話，自今年4月9日啟動護盤以來，整體規模達5,000億元，尚未動用到四大基金資金，顯示護盤資源仍足以支應任務。

法人分析，季線趨勢仍向上，指數有機會在跌深後出現跌勢放緩，甚至震盪反彈。然而由於短期均線皆已轉折下彎，代表修正走勢持續。