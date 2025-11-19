Aletheia：興櫃股王鴻勁產能滿載 上調目標價至3,500元
極少出具台灣個股報告的外資Aletheia資本，最新釋出有關興櫃股王鴻勁（7769）精密的觀點。報告中指出，根據人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）/特殊應用IC（ASIC）的未來產品路線圖，鴻勁成長空間大。
Aletheia資本上調鴻勁2026-2027年每股稅後純益（EPS）預估值17-25%，以反映更高的ATC平均售價與毛利率，建議「買進」，目標價由2,500元大升40%至3,500元，以2027年的預估獲利來推算，預估本益比為30倍。
自Aletheia資本在7月首次給予鴻勁「買進」評等以來，鴻勁股價已上漲80%，已達成先前設定的目標價2,500元。Aletheia因而調升目標價，且持續將鴻勁納入Aletheia的「超額報酬（Alpha）投資組合」。
報告指出，依據AI GPU/ASIC產品發展前景，預期將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，進而可能擴大整體潛在市場（TAM），並為鴻勁帶來30%價值成長空間，主要是因為鴻勁在「先進半導體的大量製造」中扮演關鍵角色。
報告指出，鴻勁目前產能持續滿載，預期2025年下半年至2026年營收與訂單將逐季成長。鴻勁2026年營收將年增38%，主要受以下需求驅動：AI GPU（預估營收100億元以上）、AI ASIC（50-100億元）、AI網通（30-50億元）、WMCM手機應用處理器（20億元）、車用（30-50億元）以及AI測試SLT設備（50-100億元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言