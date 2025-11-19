快訊

Aletheia：興櫃股王鴻勁產能滿載 上調目標價至3,500元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
鴻勁精密董事長謝旼達。記者李孟珊／攝影。
極少出具台灣個股報告的外資Aletheia資本，最新釋出有關興櫃股王鴻勁（7769）精密的觀點。報告中指出，根據人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）/特殊應用IC（ASIC）的未來產品路線圖，鴻勁成長空間大。

Aletheia資本上調鴻勁2026-2027年每股稅後純益（EPS）預估值17-25%，以反映更高的ATC平均售價與毛利率，建議「買進」，目標價由2,500元大升40%至3,500元，以2027年的預估獲利來推算，預估本益比為30倍。

自Aletheia資本在7月首次給予鴻勁「買進」評等以來，鴻勁股價已上漲80%，已達成先前設定的目標價2,500元。Aletheia因而調升目標價，且持續將鴻勁納入Aletheia的「超額報酬（Alpha）投資組合」。

報告指出，依據AI GPU/ASIC產品發展前景，預期將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，進而可能擴大整體潛在市場（TAM），並為鴻勁帶來30%價值成長空間，主要是因為鴻勁在「先進半導體的大量製造」中扮演關鍵角色。

報告指出，鴻勁目前產能持續滿載，預期2025年下半年至2026年營收與訂單將逐季成長。鴻勁2026年營收將年增38%，主要受以下需求驅動：AI GPU（預估營收100億元以上）、AI ASIC（50-100億元）、AI網通（30-50億元）、WMCM手機應用處理器（20億元）、車用（30-50億元）以及AI測試SLT設備（50-100億元）。

AI 營收 ASIC 半導體 毛利率
