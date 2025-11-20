就市論勢／載板、被動元件 可低接

盤勢分析

近期美股的波動，正反映市場對貨幣政策不確定性與科技股高估值風險。過去幾周，美聯準會官員偏向謹慎，甚至出現鷹派言論，讓市場對降息預期降溫，截至截稿前，FedWatch降息預期僅48.9%，相較一個月前93.7%大幅下滑。隨美國政府重啟，就業市場官方數據恢復公布，若就業數據呈現冷卻而非衰退，將有助提振市場對美國年底降息預期。

科技股高估值風險為近期美股波動另一因素。然股神巴菲特旗下波克夏已斥資近50億美元買進Alphabet，顯示長線資金對AI產業結構性發展的高度認同。AI產業成長三部曲「基礎建設、平台、應用」正在同步成形。輝達與甲骨文打造AI基礎架構；OpenAI、Google的Gemini及微軟全力發展平台層；下一階段，市場將進入「應用落地、訂閱收入爆發」階段。

台股近期弱勢，市場情緒偏向保守。台指期昨（19）日結算後，外資期貨淨空單從3.5萬減碼至3.1萬口。若後續外資空單持續減碼，融資水位能下降至3,000億元之下，有助台股守穩季線。

此外，規模近9,000億的元大台灣50（0050）將迎來史上最大換股。預期南亞科、致茂、貿聯-KY、華邦電、金像電、欣興等，AI散熱、PCB、記憶體供應鏈公司有望被納入。這次換股方向更加貼近「AI與高階零組件」產業鏈，對長線資金而言是正面結構性調整，可能成為推動台股反彈的動能。

投資建議

近期外資警告，DRAM與NAND價格飆升，將侵蝕PC與NB品牌廠毛利率，使得筆電與手機廠遭遇成本上升與需求疲弱雙重壓力。然而，華碩、技嘉、仁寶等品牌與代工廠，在伺服器營收比重提升保護下，受到影響相對有限。

台股近期提前回檔，反而拉出多頭結構下的上漲空間。AI供應鏈、漲價題材的載板、被動元件、記憶體族群，具備營運穩健且基期被壓低後，反將成為法人年底作帳的目標。