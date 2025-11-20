快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

就市論勢／載板、被動元件 可低接

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

近期美股的波動，正反映市場對貨幣政策不確定性與科技股高估值風險。過去幾周，美聯準會官員偏向謹慎，甚至出現鷹派言論，讓市場對降息預期降溫，截至截稿前，FedWatch降息預期僅48.9%，相較一個月前93.7%大幅下滑。隨美國政府重啟，就業市場官方數據恢復公布，若就業數據呈現冷卻而非衰退，將有助提振市場對美國年底降息預期。

科技股高估值風險為近期美股波動另一因素。然股神巴菲特旗下波克夏已斥資近50億美元買進Alphabet，顯示長線資金對AI產業結構性發展的高度認同。AI產業成長三部曲「基礎建設、平台、應用」正在同步成形。輝達與甲骨文打造AI基礎架構；OpenAI、Google的Gemini及微軟全力發展平台層；下一階段，市場將進入「應用落地、訂閱收入爆發」階段。

台股近期弱勢，市場情緒偏向保守。台指期昨（19）日結算後，外資期貨淨空單從3.5萬減碼至3.1萬口。若後續外資空單持續減碼，融資水位能下降至3,000億元之下，有助台股守穩季線。

此外，規模近9,000億的元大台灣50（0050）將迎來史上最大換股。預期南亞科、致茂、貿聯-KY、華邦電、金像電、欣興等，AI散熱、PCB、記憶體供應鏈公司有望被納入。這次換股方向更加貼近「AI與高階零組件」產業鏈，對長線資金而言是正面結構性調整，可能成為推動台股反彈的動能。

投資建議

近期外資警告，DRAM與NAND價格飆升，將侵蝕PC與NB品牌廠毛利率，使得筆電與手機廠遭遇成本上升與需求疲弱雙重壓力。然而，華碩、技嘉、仁寶等品牌與代工廠，在伺服器營收比重提升保護下，受到影響相對有限。

台股近期提前回檔，反而拉出多頭結構下的上漲空間。AI供應鏈、漲價題材的載板、被動元件、記憶體族群，具備營運穩健且基期被壓低後，反將成為法人年底作帳的目標。

AI 市場 台股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股連2天殺尾盤收最低 可趁機進場布局？分析師點名這幾檔值得留意

市值只鎖台股太傻！專家：00980T前五檔龍頭成分股…總市值大過台股整整6倍

台股收盤下跌176點收26,580點 台積電下跌10元失守1,400

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

相關新聞

台股三憂 四天跌1,323點…法人：季線附近有望反彈

降息預期急凍、AI泡沫疑慮漸增、高盛預期美股將拉回10%至20%等三大擔憂，引動昨（19）日台股多空短兵相接，在外資大賣...

國家隊護盤 猛拉權值股…敲進台積、鴻海、聯發科等

台股持續探底，權值電子股賣壓沉重，指數一路直探季線支撐，以八大公股行庫為首的「國家隊」連日出手護盤，力挺以台積電為首的權...

市場警戒 預防台股中空循環

台股日K線連四黑，指數階梯式向下修正，目前暫守季線26,373點。法人指出，短線市場面臨三大偏空壓力，後續行情關鍵仍在於...

就市論勢／載板、被動元件 可低接

近期美股的波動，正反映市場對貨幣政策不確定性與科技股高估值風險。過去幾周，美聯準會官員偏向謹慎，甚至出現鷹派言論，讓市場對降息預期降溫，截至截稿前，FedWatch降息預期僅48.9%，相較一個月前93.7%大幅下滑。隨美國政府重啟，就業市場官方數據恢復公布，若就業數據呈現冷卻而非衰退，將有助提振市場對美國年底降息預期。

兆豐證點出投資三課題

兆豐證券昨（19）日舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，邀請多位重量級講者，從全球政經、產業趨勢到資產配置策...

集保廣徵新世代人才

集保結算所啟動2025年人才招募計畫，招募領域橫跨十個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。