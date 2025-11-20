快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

集保廣徵新世代人才

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保結算所廣徵新世代人才。集保／提供
集保結算所廣徵新世代人才。集保／提供

集保結算所啟動2025年人才招募計畫，招募領域橫跨十個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更安全、更智慧及更具效率的證券後台服務環境。

在金管會與業者的支持下，集保與時俱進推動業務轉型與創新，提供股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等多元服務，總保管市值已逾127兆元，並透過金融科技及大數據分析，持續推動數位金融創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。

集保董事長林丙輝表示，集保在去年提出的企業核心精神CARE（Creativity敢於創新；Appreciation心懷感激；Responsibility勇於承擔；Excellence追求卓越）基礎上，今年將業務新亮點定位為More CARE, CARE More，除鼓勵應徵者具備CARE的精神外，更代表公司願意將營運穩定、業績逐年成長的成果與員工共享，歡迎有志為資本市場貢獻的優秀人才，一起打拚共同推動市場變革與創新。

集保指出，集保積極打造幸福企業與優質職場，在永續公司治理、綠色轉型方面，也深獲各界肯定。集保連續三年榮獲國家企業競爭力發展協會「國家品牌玉山獎」，今年獲頒教育部體育署「運動企業認證」、2024年獲頒勞動部「工作生活平衡獎」等多項榮譽，展現兼顧專業與永續的企業價值。

集保今年人才招募自11月19日（周三）起至12月9日（周二）止，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20251227

數位金融 資本市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新世代 Mercedes-Benz GLB 完成極地氣候測試 MBUX Superscreen座艙全面革新

人間香奈兒地位動搖了？Karina「搶 Jennie 飯碗」完全女神降臨 每吋肌膚都在發光

月世界惡地形再造新風貌 高師大USR推動田寮轉型地方創生

北市耕耘文學戲劇音樂 實踐新世代台北精神

相關新聞

台股三憂 四天跌1,323點…法人：季線附近有望反彈

降息預期急凍、AI泡沫疑慮漸增、高盛預期美股將拉回10%至20%等三大擔憂，引動昨（19）日台股多空短兵相接，在外資大賣...

國家隊護盤 猛拉權值股…敲進台積、鴻海、聯發科等

台股持續探底，權值電子股賣壓沉重，指數一路直探季線支撐，以八大公股行庫為首的「國家隊」連日出手護盤，力挺以台積電為首的權...

市場警戒 預防台股中空循環

台股日K線連四黑，指數階梯式向下修正，目前暫守季線26,373點。法人指出，短線市場面臨三大偏空壓力，後續行情關鍵仍在於...

就市論勢／載板、被動元件 可低接

近期美股的波動，正反映市場對貨幣政策不確定性與科技股高估值風險。過去幾周，美聯準會官員偏向謹慎，甚至出現鷹派言論，讓市場對降息預期降溫，截至截稿前，FedWatch降息預期僅48.9%，相較一個月前93.7%大幅下滑。隨美國政府重啟，就業市場官方數據恢復公布，若就業數據呈現冷卻而非衰退，將有助提振市場對美國年底降息預期。

兆豐證點出投資三課題

兆豐證券昨（19）日舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，邀請多位重量級講者，從全球政經、產業趨勢到資產配置策...

集保廣徵新世代人才

集保結算所啟動2025年人才招募計畫，招募領域橫跨十個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。