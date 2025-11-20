集保結算所啟動2025年人才招募計畫，招募領域橫跨十個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更安全、更智慧及更具效率的證券後台服務環境。

在金管會與業者的支持下，集保與時俱進推動業務轉型與創新，提供股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等多元服務，總保管市值已逾127兆元，並透過金融科技及大數據分析，持續推動數位金融創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。

集保董事長林丙輝表示，集保在去年提出的企業核心精神CARE（Creativity敢於創新；Appreciation心懷感激；Responsibility勇於承擔；Excellence追求卓越）基礎上，今年將業務新亮點定位為More CARE, CARE More，除鼓勵應徵者具備CARE的精神外，更代表公司願意將營運穩定、業績逐年成長的成果與員工共享，歡迎有志為資本市場貢獻的優秀人才，一起打拚共同推動市場變革與創新。

集保指出，集保積極打造幸福企業與優質職場，在永續公司治理、綠色轉型方面，也深獲各界肯定。集保連續三年榮獲國家企業競爭力發展協會「國家品牌玉山獎」，今年獲頒教育部體育署「運動企業認證」、2024年獲頒勞動部「工作生活平衡獎」等多項榮譽，展現兼顧專業與永續的企業價值。

集保今年人才招募自11月19日（周三）起至12月9日（周二）止，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20251227。