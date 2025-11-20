兆豐證點出投資三課題

兆豐證券昨（19）日舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，邀請多位重量級講者，從全球政經、產業趨勢到資產配置策略，完整剖析2026年可能影響台股的關鍵變化。論壇吸引眾多投資人參與，現場熱烈。

兆豐證券董事長陳佩君致詞時表示，2025年台股經歷劇烈震盪，更凸顯前瞻資訊與策略布局的重要性，此次論壇旨在協助投資人提前掌握2026年投資趨勢。

陳佩君強調，台灣企業在全球供應鏈重整過程中，具備靈活應變與創新能量，相信仍能在國際舞台上發光發熱，投資者更需謹慎調整投資策略、選擇投資標的，以尋求穩健回報。

論壇邀請到今周刊董事長謝金河，他表示2026年將是以科技、供應鏈與價值重構為主軸的投資年，美國、日本與台灣在全球產業競爭中居優勢地位，台股方面，AI時代真正來臨，「誰掌握晶片，誰掌握世界」將成為主軸。台灣供應鏈正因AI浪潮受惠，台股市值躍居全球前列，是難得的投資機會。

台經院產經資料總監、APIAA院士劉佩真指出，台廠赴美設廠有利深化與AI、雲端等關鍵客戶合作並分散地緣政治風險，但也將面臨高成本、人才與供應鏈難以複製等挑戰，核心研發與先進製程必須留在台灣，維持技術領先，才能在全球供應鏈重組中鞏固競爭力。

兆豐投顧專業副總黃國偉表示，2026年市場關鍵在於如何在震盪中尋找成長。應注意三大核心課題：一、台股高基期下如何持續成長；二、降息是否能在期待中落地；三、高評價股能否吸引資金持續進入。建構多元資產配置將是面對波動的重要工具。

兆豐證券不僅透過此次論壇提供專業市場洞察，更致力滿足客戶在長期投資、靈活交易與資金活化上的全方位需求，目前提供的服務包括「兆豐e存股」、以「股」計價的美股交易服務「每股GO」，以及線上申辦、快速撥款的股票借貸服務「兆好貸」等多元便利理財服務。

兆豐證券指出，將持續以穩健、創新與專業精神，協助投資人掌握市場脈動，與客戶攜手迎向新年度財富成長契機。