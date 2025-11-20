快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

證交所打造獨角獸聚落 凸顯建造亞洲孵育基地決心

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

亞洲年度指標性新創展會2025 Meet Taipei創新創業嘉年華，將於今（20）日起至11月22日在台北花博爭艷館盛大展開，今年臺灣證券交易所將以「創新獨角獸新聚落」為主題，展示台灣創新板（tib）做為創新企業進入資本市場首選板塊的制度優勢與專屬陪跑資源，彰顯台灣資本市場打造亞洲獨角獸孵育基地的決心。

今年展館最大亮點，是創新板全新精神象徵tibit創新板獨角獸即將首度踏足圓山，預期將成為全館吸睛焦點。

證交所表示，自政府於2025年10月啟動「亞洲創新籌資平台」以來，創新板即擔綱推動國內外前瞻產業上市的核心角色。今年創新板再度完成四大制度突破，包括開放當沖交易、放寬投信基金投資額度、優化上市相關機制，及強化轉板彈性，全面提升新創企業進入資本市場的速度、深度與彈性，亦使創新板對國內外高成長企業更具吸引力。

除此之外，創新板的全新精神象徵-獨角獸tibit亦將首度於Meet Taipei展會中，與新創生態系夥伴正式見面。tibit的推出，象徵台灣向國際宣示我們具備支持高成長新創的健全資本環境，並呼應創新板鎖定的半導體、AI等關鍵前瞻產業，同時以具象化形象，拉近大眾與資本市場的距離，更期提升創新板在新創社群能見度。

本次證交所亦將於專館中提供上市規劃、資本市場路徑、國際接軌策略等諮詢服務，協助新創掌握進入資本市場的最佳時機與路徑。

誠摯邀請新創團隊、創投夥伴及關注前瞻產業發展的各界人士，蒞臨2025 Meet Taipei證交所「創新獨角獸新聚落」主題館，認識台灣創新板新制度及新亮點。

資本市場 創新板 證交所
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

證交所表揚11家「盡職治理」券商 7家入駐高雄亞灣

證交所：明年股東會登記模擬測試2次 每日限80家召開

tibit首度亮相Meet Taipei證交所 將以「創新獨角獸新聚落」為主題

興櫃股王鴻勁27日掛牌 競拍價飆到2,030.37…抽中可望現賺88萬

相關新聞

台股三憂 四天跌1,323點…法人：季線附近有望反彈

降息預期急凍、AI泡沫疑慮漸增、高盛預期美股將拉回10%至20%等三大擔憂，引動昨（19）日台股多空短兵相接，在外資大賣...

國家隊護盤 猛拉權值股…敲進台積、鴻海、聯發科等

台股持續探底，權值電子股賣壓沉重，指數一路直探季線支撐，以八大公股行庫為首的「國家隊」連日出手護盤，力挺以台積電為首的權...

市場警戒 預防台股中空循環

台股日K線連四黑，指數階梯式向下修正，目前暫守季線26,373點。法人指出，短線市場面臨三大偏空壓力，後續行情關鍵仍在於...

就市論勢／載板、被動元件 可低接

近期美股的波動，正反映市場對貨幣政策不確定性與科技股高估值風險。過去幾周，美聯準會官員偏向謹慎，甚至出現鷹派言論，讓市場對降息預期降溫，截至截稿前，FedWatch降息預期僅48.9%，相較一個月前93.7%大幅下滑。隨美國政府重啟，就業市場官方數據恢復公布，若就業數據呈現冷卻而非衰退，將有助提振市場對美國年底降息預期。

兆豐證點出投資三課題

兆豐證券昨（19）日舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，邀請多位重量級講者，從全球政經、產業趨勢到資產配置策...

集保廣徵新世代人才

集保結算所啟動2025年人才招募計畫，招募領域橫跨十個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。