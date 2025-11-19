證交所：明年股東會登記模擬測試2次 每日限80家召開

證交所表示，明（115）年每日召開股東常會的公司家數限額依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃為80家，若上市、櫃(含興櫃)公司於最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記80家之限制。

明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

另配合公司法第172條之2修正，開放公開發行公司章程得訂明股東會開會以視訊會議方式為之，自112年起新增「股東會召開方式登記作業」，請公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式。本項作業不須設定IC卡即可登記，測試及正式登記時程比照股東常會日期事前登記作業辦理。

證交所為服務上市（櫃）及興櫃公司順利辦理明（115）年股東常會召開日期及召開方式事前登記作業，預計於本（114）年11月及12月舉辦2次模擬測試，時程如下：

一、第一次測試：

(一)設定憑證IC卡作業，於11月24日00:00起，迄11月27日17:00止。

(二)股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於11月28日09:00起，迄11月28日17:00止。

(三)測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

二、第二次測試：

(一) 設定憑證IC卡作業，於12月8日00:00起，迄12月11日17:00止。

(二) 股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於12月12日09:00起，迄12月12日17:00止。

(三) 測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期之事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。