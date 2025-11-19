2026年事前登記股東常會日期 每日限額80家

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所表示，明(2026)年每日召開股東常會的公司家數限額依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃為80家，若上市、櫃(含興櫃)公司於最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記80家的限制。

明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

配合公司法第172條之2修正，開放公開發行公司章程得訂明股東會開會以視訊會議方式為之，自2023年起新增「股東會召開方式登記作業」，請公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式。該項作業不須設定IC卡即可登記，測試及正式登記時程比照股東常會日期事前登記作業辦理。

證交所為服務上市（櫃）及興櫃公司順利辦理明年股東常會召開日期及召開方式事前登記作業，預計於今（2025）年11月及12月舉辦兩次模擬測試，時程如下：

一、第一次測試：

(1) 設定憑證IC卡作業，於11月24日00:00起，迄11月27日17:00止。

(2) 股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於11月28日09:00起，迄11月28日17:00止。

(3) 測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

二、第二次測試：　

(1) 設定憑證IC卡作業，於12月8日00:00起，迄12月11日17:00止。

(2) 股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於12月12日09:00起，迄12月12日17:00止。

(3) 測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期的事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。

