快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

聽新聞
0:00 / 0:00

美股波動驟升、VIX飆破25 危機入市尋找長線報酬機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股近期再次出現震盪，過去一周以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更下跌6.14%。示意圖／路透
美股近期再次出現震盪，過去一周以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更下跌6.14%。示意圖／路透

美股近期再次出現震盪，過去一周以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更下跌6.14%。摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）產品經理溥琪琳表示，科技股成為近期美股修正的震央，目前市場對於科技股價格是否過高或是泡沫化的討論相當多，但根據近十年的歷史資料顯示，每當美股出現下跌帶動VIX指數攀高，未來六個月市場可望出現平均雙位數漲幅。投資人應保持鎮定，審慎檢視投資標的，並且選擇潛力的標的持續投資。

摩根00989A產品經理溥琪琳指出，近期美股在科技股的影響下出現波動，主因是在以下三個變數中做拉扯，分別是利率政策、財報周期、以及市場對科技權值股漲多後的部位調整。溥琪琳說，現在市場上最大的焦點，都是聚焦輝達財報，無可避免，輝達（NVIDIA）財報數字將成為牽動投資人神經的關鍵，在輝達財報公布前，短期內快速上漲的科技股自然成為投資人下車的標的。

溥琪琳強調，只要美國經濟沒有陷入衰退，這樣的波動往往也能帶來投資契機。儘管當前市場對於科技企業在AI領域的變現能力出現雜音，但從需求面來看，企業在資本支出、算力、以及讓AI技術導入到實際業務等方面的需求仍在增長，因此科技股成長的總體趨勢並未改變。

溥琪琳指出，統計過去十年數據，每當VIX指數飆升到25，若投資人於此時進場投資，之後無論是一個月、三個月、六個月或一年，那斯達克(NASDAQ)指數的平均表現均為正報酬，舉例來看，三個月的平均表現為9.71%；若投資時間拉長到一年，平均報酬28.12%，顯示若產業前景有機會，則趁低點入市，且投資時間愈長，正報酬表現有望更佳。因此，溥琪琳提醒投資人，可把握這次修正的機會，用定期定額的方式長期布局優質的美國科技股。

過去十年，當VIX指數跳升至25後，那斯達克指數未來平均表現。(資料來源：彭博，摩根資產管理整理)
過去十年，當VIX指數跳升至25後，那斯達克指數未來平均表現。(資料來源：彭博，摩根資產管理整理)

科技股 市場 美股 輝達 那斯達克 財報
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

輝達股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市

輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

科技股估值過高疑慮加深 美股收盤盡墨

相關新聞

外資空頭箭靶！「0050」兩天賣超逾17萬張 人氣王也反手調節

台股19日量縮續跌176點、收在26,580.12點，三大法人僅投信小幅回補，外資則再賣超256.89億元。從外資買賣超...

台股連2天殺尾盤收最低 可趁機進場布局？分析師點名這幾檔值得留意

台股連續2個交易日都是殺尾盤收在當日最低，挾著漲價題材股價飆升的記憶體族群也出現壓回，可不可以趁機進場布局？法人認為，記...

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

台股19日持續壟罩在觀望輝達（NVIDIA）財報與國際股市下跌的空壓中，台積電（2330）反攻未果並再度上演殺尾劇碼，股...

台股收盤下跌176點收26,580點 台積電下跌10元失守1,400

台股19日收盤下跌176點，終場以26,580.12點作收，成交量4,943.38億元；台積電（2330）收盤價1,39...

美股波動驟升、VIX飆破25 危機入市尋找長線報酬機會

美股近期再次出現震盪，過去一周以來，S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數...

2026年事前登記股東常會日期 每日限額80家

臺灣證券交易所表示，明(2026)年每日召開股東常會的公司家數限額依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃為80家，若上市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。