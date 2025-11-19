tibit 首度亮相 Meet Taipei 證交所連四年參展、建創新獨角獸新聚落

亞洲年度指標性新創展會2025 Meet Taipei創新創業嘉年華將於11月20日至11月22日在台北花博爭艷館盛大展開，今(2025)年臺灣證券交易所將以「創新獨角獸新聚落」為主題，展示臺灣創新板（tib）做為創新企業進入資本市場首選板塊的制度優勢與專屬陪跑資源，彰顯台灣資本市場打造亞洲獨角獸孵育基地的決心。今年展館最大亮點，是創新板全新精神象徵tibit創新板獨角獸即將首度踏足圓山、粉墨登場，預期將成為全館吸睛焦點。

證交所表示，自政府於2025年10月啟動亞洲創新籌資平台，創新板即擔綱推動國內外前瞻產業上市的核心角色。今年創新板再度完成四大制度突破，包括開放當沖交易、放寬投信基金投資額度、優化上市相關機制及強化轉板彈性，全面提升新創企業進入資本市場的速度、深度與彈性，亦使創新板對國內外高成長企業更具吸引力。

除此之外，創新板的全新精神象徵--獨角獸tibit亦將首度於Meet Taipei展會中與新創生態系夥伴正式見面。tibit的推出，象徵台灣向國際宣示我們具備支持高成長新創的健全資本環境，並呼應創新板鎖定的半導體、AI、智慧醫療、綠能環保、無人載具等關鍵前瞻產業，同時以具象化形象，拉近大眾與資本市場的距離，更期提升創新板在新創社群能見度。

證交所這次亦將於專館中提供上市規劃、資本市場路徑、國際接軌策略等諮詢服務，協助新創掌握進入資本市場的最佳時機與路徑。誠摯邀請新創團隊、創投夥伴及關注前瞻產業發展的各界人士，蒞臨2025 Meet Taipei證交所「創新獨角獸新聚落」主題館，認識臺灣創新板新制度及新亮點，並與獨角獸tibit一同開啟創新未來新篇章。

Meet Taipei官方網站：https://meettaipei.tw/。