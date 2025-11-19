外資空頭箭靶！「0050」兩天賣超逾17萬張 人氣王也反手調節

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股19日量縮續跌176點、收在26,580.12點，三大法人僅投信小幅回補，外資則再賣超256.89億元。台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股19日量縮續跌176點、收在26,580.12點，三大法人僅投信小幅回補，外資則再賣超256.89億元。台股示意圖。記者林澔一／攝影

台股19日量縮續跌176點、收在26,580.12點，三大法人僅投信小幅回補，外資則再賣超256.89億元。從外資買賣超個股來看，元大台灣50（0050）連兩日成外資空頭箭靶，今日再遭倒出5萬61張，股價續跌0.66%、但仍守在60元關卡之上，累計兩日賣超達17萬8,419張，顯示外資對大型權值股風險偏好降溫。富邦金（2881）成為第二大賣超標的，外資砍出39,699張；而昨日仍列買超榜首的力積電（6770），今日遭反手調節25,414張，買氣急凍，股價隨之回落至35.35元、險守5日線。

買超方面，中信金（2891）以買超16,866張登上今日冠軍，光寶科（2301）則以16,300張位居第二。

台股早盤以26708.28點開出，小跌47.84點，盤初權王台積電（2330）一度翻紅漲至1,415元，加上被動元件族群接棒記憶體族群續行多頭，推升大盤一度翻紅上漲146.85點、至26,902.97點，但南亞（1303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型股疲弱不振，加上台積電臨收又遭空頭突襲，最後一盤爆4,122張賣單，失守1,400元關卡、收1,395元，市值續降至36.17兆，影響大盤指數約80.5點。

權王台積電續跌，股王信驊（5274）也在前一日創高後回落4.38%、收低在6,215元，電子權值大軍士氣低迷，拖累大盤指數連兩日收在當日最低，以26,580.12點收盤，跌幅0.66%，三大法人續賣超326.52億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超256.89億元，投信買超11.05億元；自營商賣超（合計）80.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超48.56億元、自營商（避險）賣超32.12億元。

統計外資賣超前十名個股中，ETF占了3檔，除賣超0050最多之外，多檔高息ETF包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）也遭連續調節，另外，今日人氣王力積電也遭賣超25,414張、列第五大賣超個股；台積電亦持續調節5,426張。

外資買超前十大個股。資料來源：證交所
外資買超前十大個股。資料來源：證交所
外資賣超前十大個股。資料來源：證交所
外資賣超前十大個股。資料來源：證交所

外資 台積電 三大法人 台股 ETF
台股19日量縮續跌176點、收在26,580.12點，三大法人僅投信小幅回補，外資則再賣超256.89億元。從外資買賣超...

台股收盤下跌176點收26,580點 台積電下跌10元失守1,400

台股19日收盤下跌176點，終場以26,580.12點作收，成交量4,943.38億元；台積電（2330）收盤價1,39...

台積電最後一盤爆4,122張賣單失1,400元 收1,395元市值36.17兆

台股19日開低震盪收最低，以26,580.12點收盤，下跌176點，權王台積電（2330）失守1,400元關卡，最後一盤...

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

美股周一全面下挫，台股也連續兩日重跌。國民黨立委林德福今天在立法院質詢追問，國安基金銀彈是否充足？是否要擴大規模？財政部...

AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

台股18日重挫，跌幅高達2.52％，主要是受到AI泡沫化疑慮加深，以及輝達財報公布前夕的不確定因素影響，19日早盤暫時止...

大盤高檔下殺700點...不算大跌？專家曝4標的觀察中：再跌多一點才會加碼

今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) 先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

