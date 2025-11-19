外資空頭箭靶！「0050」兩天賣超逾17萬張 人氣王也反手調節

台股19日量縮續跌176點、收在26,580.12點，三大法人僅投信小幅回補，外資則再賣超256.89億元。從外資買賣超個股來看，元大台灣50（0050）連兩日成外資空頭箭靶，今日再遭倒出5萬61張，股價續跌0.66%、但仍守在60元關卡之上，累計兩日賣超達17萬8,419張，顯示外資對大型權值股風險偏好降溫。富邦金（2881）成為第二大賣超標的，外資砍出39,699張；而昨日仍列買超榜首的力積電（6770），今日遭反手調節25,414張，買氣急凍，股價隨之回落至35.35元、險守5日線。

買超方面，中信金（2891）以買超16,866張登上今日冠軍，光寶科（2301）則以16,300張位居第二。

台股早盤以26708.28點開出，小跌47.84點，盤初權王台積電（2330）一度翻紅漲至1,415元，加上被動元件族群接棒記憶體族群續行多頭，推升大盤一度翻紅上漲146.85點、至26,902.97點，但南亞（1303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型股疲弱不振，加上台積電臨收又遭空頭突襲，最後一盤爆4,122張賣單，失守1,400元關卡、收1,395元，市值續降至36.17兆，影響大盤指數約80.5點。

權王台積電續跌，股王信驊（5274）也在前一日創高後回落4.38%、收低在6,215元，電子權值大軍士氣低迷，拖累大盤指數連兩日收在當日最低，以26,580.12點收盤，跌幅0.66%，三大法人續賣超326.52億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超256.89億元，投信買超11.05億元；自營商賣超（合計）80.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超48.56億元、自營商（避險）賣超32.12億元。