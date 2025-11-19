外資券商齊聲看好「五大利多」 印度股市迎布局良機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
法人分析，印度股市估值已修正至合理區間，自第4季起外資陸續回流買超，加上企業獲利穩健、內需動能強勁，股市具備良好支撐力道。法人研究示意圖／AI生成
大型外資券商近期不約而同發布報告指出，現階段正是布局印度股市的理想時機，紛紛將原先的「減持」評等調升至「加碼」。法人分析，印度股市估值已修正至合理區間，自第4季起外資陸續回流買超，加上企業獲利穩健、內需動能強勁，股市具備良好支撐力道。

高盛、摩根士丹利、匯豐證券等國際大型券商，對今年表現相對沉寂的印度市場，針對2026年展望提出樂觀預期與加碼建議，主因來自五大利多。

第一、印度擁有亞太區最突出的經濟成長潛力，長期GDP增速顯著領先區域平均，推升企業盈餘與估值溢價。

第二、企業獲利能力提升、ROE走高，帶動股價淨值比（P/B Ratio）結構性上升。

第三、國內共同基金買盤強勁，改變市場結構，提升內資主導地位。

第四、過去十年公司治理大幅改善，投資人信心顯著提升。

第五、風險偏好回升，資金流入新興市場，印度憑藉亮眼基本面與市場深度，成為主要受惠者。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，外資自10月起開始回流印度股市，各項指數也重返正報酬區間。原先表現疲弱的科技股亦出現築底反彈跡象，企業財報顯示多家大型科技公司對明年展望持樂觀態度。

整體而言，印度股市正蓄勢待發，有望重拾上漲動能，建議投資人可逢低布局或採定期定額方式參與印度基金投資機會。

印度股市五大利多。(資料來源：高盛、摩根士丹利、匯豐證券，瀚亞投信整理)
印度股市五大利多。(資料來源：高盛、摩根士丹利、匯豐證券，瀚亞投信整理)

