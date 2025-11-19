台股連2天殺尾盤收最低 可趁機進場布局？分析師點名這幾檔值得留意

台股連續2個交易日都是殺尾盤收在當日最低，挾著漲價題材股價飆升的記憶體族群也出現壓回，可不可以趁機進場布局？法人認為，記憶體展望樂觀，報價也未鬆動，在供需缺口吃緊下，拉回可布局；更有分析師坦言，可以採取分批往下買進的方式來布局，點名南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）等值得留意。

台股19日開低震盪收最低， 以26,580.12點收盤，下跌176點，已是連2個交易日在最後一盤再往下殺，收在當日的最低點；統一投顧董事長黎方國表示，11月4日的28,554點可能是短線的高點，台股後市恐將呈現橫盤的走勢，預估約在季線附近（26,400點）至28,554點間橫盤。

黎方國表示，牽動近期記憶體族群拉回的關鍵在於市場對AI後市的看法，因此，輝達（NVIDIA）即將公布的財報，還有執行長黃仁勳對後市的看法，將是重要的關鍵。

黎方國認為，以往輝達的財報公布後多會出現利多出盡的情況，但這次不一樣的是， 因在財報公布前股價已先有修正，因此，可能會反應利多的情況，先前因為對AI的疑慮及後市所造成的股價拉回壓力也將解除，市場信心回復。

黎方國強調，記憶體報價並未鬆動，相關族群今年第4季財報會很好， 明年第1季及第2季的財報也會非常好，在供需缺口吃緊下，對記憶體展望樂觀，拉回可以布局。

至於大盤，黎方國指出，目前位處橫盤區間下緣，可以逢低承接，包括輝達概念股、台積電（2330）概念股、蘋果概念股及集團作帳股等，都值得留意

證券分析師張陳浩則是強調，預估11月大盤將處於修正走勢，現階段的持股比重不要太高，不過，包括記憶體的南亞科、華邦電、群聯；被動元件 的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）、信昌電（6173）、日電貿（3090）等；還有台積電，可以採取分批往下買進的方式來布局。