快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

聽新聞
0:00 / 0:00

台股連2天殺尾盤收最低 可趁機進場布局？分析師點名這幾檔值得留意

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股連續2個交易日都是殺尾盤收在當日最低，挾著漲價題材股價飆升的記憶體族群也出現壓回。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股連續2個交易日都是殺尾盤收在當日最低，挾著漲價題材股價飆升的記憶體族群也出現壓回。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股連續2個交易日都是殺尾盤收在當日最低，挾著漲價題材股價飆升的記憶體族群也出現壓回，可不可以趁機進場布局？法人認為，記憶體展望樂觀，報價也未鬆動，在供需缺口吃緊下，拉回可布局；更有分析師坦言，可以採取分批往下買進的方式來布局，點名南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）等值得留意。

台股19日開低震盪收最低， 以26,580.12點收盤，下跌176點，已是連2個交易日在最後一盤再往下殺，收在當日的最低點；統一投顧董事長黎方國表示，11月4日的28,554點可能是短線的高點，台股後市恐將呈現橫盤的走勢，預估約在季線附近（26,400點）至28,554點間橫盤。

黎方國表示，牽動近期記憶體族群拉回的關鍵在於市場對AI後市的看法，因此，輝達（NVIDIA）即將公布的財報，還有執行長黃仁勳對後市的看法，將是重要的關鍵。

黎方國認為，以往輝達的財報公布後多會出現利多出盡的情況，但這次不一樣的是， 因在財報公布前股價已先有修正，因此，可能會反應利多的情況，先前因為對AI的疑慮及後市所造成的股價拉回壓力也將解除，市場信心回復。

黎方國強調，記憶體報價並未鬆動，相關族群今年第4季財報會很好， 明年第1季及第2季的財報也會非常好，在供需缺口吃緊下，對記憶體展望樂觀，拉回可以布局。

至於大盤，黎方國指出，目前位處橫盤區間下緣，可以逢低承接，包括輝達概念股、台積電（2330）概念股、蘋果概念股及集團作帳股等，都值得留意

證券分析師張陳浩則是強調，預估11月大盤將處於修正走勢，現階段的持股比重不要太高，不過，包括記憶體的南亞科、華邦電、群聯；被動元件 的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）、信昌電（6173）、日電貿（3090）等；還有台積電，可以採取分批往下買進的方式來布局。

記憶體 財報 蘋果概念股 台積電 輝達 華邦電 黃仁勳 華新科
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市

白馬股好錢途 資金集中化 AI是顯學 記憶體最熱門

AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

相關新聞

台股收盤下跌176點收26,580點 台積電下跌10元失守1,400

台股19日收盤下跌176點，終場以26,580.12點作收，成交量4,943.38億元；台積電（2330）收盤價1,39...

台積電最後一盤爆4,122張賣單失1,400元 收1,395元市值36.17兆

台股19日開低震盪收最低，以26,580.12點收盤，下跌176點，權王台積電（2330）失守1,400元關卡，最後一盤...

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

美股周一全面下挫，台股也連續兩日重跌。國民黨立委林德福今天在立法院質詢追問，國安基金銀彈是否充足？是否要擴大規模？財政部...

AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

台股18日重挫，跌幅高達2.52％，主要是受到AI泡沫化疑慮加深，以及輝達財報公布前夕的不確定因素影響，19日早盤暫時止...

大盤高檔下殺700點...不算大跌？專家曝4標的觀察中：再跌多一點才會加碼

今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) 先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

台股早盤開低後翻紅上漲逾100點 台積電開低5元

台股19日開盤指數下跌47.84點，開盤指數為26,708.28點。台積電（2330）開盤價1,400元，下跌5元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。