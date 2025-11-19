快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股19日持續壟罩在觀望輝達（NVIDIA）財報與國際股市下跌的空壓中，台積電（2330）反攻未果並再度上演殺尾劇碼，股價跌破1,400元關卡，台達電（2308）、南亞科（2408）、群聯（8299）、環球晶（6488）、南亞（1303）、富邦金（2881）等臨收跟著急殺，使得大盤終場續跌176點、收低在26,580.12點，成交值縮減至4,943.38億元；三大法人續賣超326.52億元，僅投信止步連5賣、小幅回補11.05億元。

盤面上，記憶體族群人氣不墜，力積電（6770）成交量突破51.7萬張，加計華邦電（2344）、南亞科、旺宏（2337）等，4檔單日合計成交量突破百萬張、達1,030,338張，但股價僅凱鈺（5468）、創見（2451）等少數個股逆勢收高。

記憶體轉弱，被動元件族群接棒逆勢突圍！信昌電（6173）帶量拉尾盤，終場大漲近6.47%、收69.1元，蜜望實（8043）續漲3.41%，華容（5328）、凱美（2375）漲逾2%，但龍頭股國巨*（2327）中場過後翻黑，收低在225元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超256.89億元，投信買超11.05億元；自營商賣超（合計）80.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超48.56億元、自營商（避險）賣超32.12億元。

統計成交值超過百億元個股有8檔，股價全面收黑，群聯跌逾6%傷勢最重。依序為：台積電496.39億元，股價跌0.71%、收1,395元，盤中最高1,415元、最低1,395元；南亞科242.26億元，股價跌0.31%、收160元，盤中最高162.5元、最低154元；力積電189.19億元，股價跌1.53%、收35.35元，盤中最高38.45元、最低34.95元；鴻海（2317）156.7億元，股價跌0.43%、收229元，盤中最高230元、最低226.5元；華邦電155.67億元，股價跌3.26%、收59.4元，盤中最高61.4元、最低58.1元；群聯126.78億元，股價跌6.28%、收1,120元，盤中最高1,180元、最低1,100元；國巨*113.13億元，股價跌1.75%、收225元，盤中最高237元、最低223元；台達電103.21億元，股價跌0.45%、收894元，盤中最高911元、最低889元。

統計成交量超過十萬張個股有6檔，包含兩檔ETF、股價同樣齊跌。依序為：力積電517,310張，華邦電261,270張，南亞科152,544張；南亞140,369張，股價跌6.11%、收53.8元；元大台灣50（0050）成交138,228張，股價跌0.66%、收60.05元；元大高股息（0056）110,973張，股價跌0.74%、收34.74元。

南亞科 自營商 華邦電 台達電 台積電 三大法人 富邦金
×

