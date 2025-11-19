投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) 先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

2025-11-19 09:36