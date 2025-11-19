快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

台股上漲無力收最低 法人：指數恐回測季線、漲多持股入袋為安

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
美股四大指數18日全數收黑，而且以費半指數下跌2.3%最重，台股加權指數19日雖然開盤試圖反彈，盤中最高上漲146點至26,902點。可惜隨後賣壓出籠，由紅翻黑，終場下跌176點至26,580點，收最低。台積電（2330）盤中最高上漲10元至1,415元，終場下跌10元至1,395元，也是收最低。由於台股已經跌破之前10月14日的大量區低點26,764點，接下來恐回測季線大關。

台新投顧指出，市場持續反映12月降息前景不明朗，並且觀望輝達（NVIDIA）財報，美股走跌持續拖累台股。由於AI泡沫陰霾未散去，電子股賣壓沉重，繼續走弱，傳產股因先前漲勢不大，多數類股跌幅較小，金融股也無法倖免下跌。

台新投顧表示，隨著各類股同步走弱，加權指數向下測試季線26,374點支撐，由於先前累計漲幅已高，預計指數走跌之後，會逼出更多賣盤出籠，短線暫看季線關卡，漲多的持股建議先入袋為安。

台股 美股 台積電
相關新聞

台股收盤下跌176點收26,580點 台積電下跌10元失守1,400

台股19日收盤下跌176點，終場以26,580.12點作收，成交量4,943.38億元；台積電（2330）收盤價1,39...

台積電最後一盤爆4,122張賣單失1,400元 收1,395元市值36.17兆

台股19日開低震盪收最低，以26,580.12點收盤，下跌176點，權王台積電（2330）失守1,400元關卡，最後一盤...

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

美股周一全面下挫，台股也連續兩日重跌。國民黨立委林德福今天在立法院質詢追問，國安基金銀彈是否充足？是否要擴大規模？財政部...

AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

台股18日重挫，跌幅高達2.52％，主要是受到AI泡沫化疑慮加深，以及輝達財報公布前夕的不確定因素影響，19日早盤暫時止...

大盤高檔下殺700點...不算大跌？專家曝4標的觀察中：再跌多一點才會加碼

今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) 先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

台股早盤開低後翻紅上漲逾100點 台積電開低5元

台股19日開盤指數下跌47.84點，開盤指數為26,708.28點。台積電（2330）開盤價1,400元，下跌5元。

