台股上漲無力收最低 法人：指數恐回測季線、漲多持股入袋為安

美股四大指數18日全數收黑，而且以費半指數下跌2.3%最重，台股加權指數19日雖然開盤試圖反彈，盤中最高上漲146點至26,902點。可惜隨後賣壓出籠，由紅翻黑，終場下跌176點至26,580點，收最低。台積電（2330）盤中最高上漲10元至1,415元，終場下跌10元至1,395元，也是收最低。由於台股已經跌破之前10月14日的大量區低點26,764點，接下來恐回測季線大關。

台新投顧指出，市場持續反映12月降息前景不明朗，並且觀望輝達（NVIDIA）財報，美股走跌持續拖累台股。由於AI泡沫陰霾未散去，電子股賣壓沉重，繼續走弱，傳產股因先前漲勢不大，多數類股跌幅較小，金融股也無法倖免下跌。

台新投顧表示，隨著各類股同步走弱，加權指數向下測試季線26,374點支撐，由於先前累計漲幅已高，預計指數走跌之後，會逼出更多賣盤出籠，短線暫看季線關卡，漲多的持股建議先入袋為安。