兆豐證券舉辦「2026投資前哨站」論壇 專家：策略勝於題材

兆豐證券19日舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，邀請多位重量級講者，從全球政經、產業趨勢到資產配置策略，完整剖析2026年可能影響台股的關鍵變化。論壇吸引眾多投資人參與，現場反應熱烈。

兆豐證券董事長陳佩君在致詞時表示，2025年台股經歷多次劇烈震盪，更凸顯前瞻資訊與策略布局的重要性。她指出，這次論壇旨在協助投資人提前掌握2026年的投資趨勢，透過跨領域專家提供多角度分析，作為布局新年度的投資起點。陳佩君進一步強調，台灣企業在全球供應鏈重整的過程中，具備靈活應變與創新能量，相信仍能在國際舞台上發光發熱。在這樣的環境下，投資者更需要謹慎地調整投資策略、選擇投資標的，以尋求穩健的回報。兆豐證券將持續強化投資工具與數位服務，陪伴投資人掌握趨勢、迎向新局。

論壇邀請到今周刊董事長謝金河，他表示2026年將是以科技、供應鏈與價值重構為主軸的投資年，美國、日本與台灣在全球產業競爭中位居優勢地位，而在台股方面，他認為AI時代真正來臨，「誰掌握晶片，誰掌握世界」將成為主軸。台灣供應鏈正因AI浪潮受惠，台股市值躍居全球前列，是難得的投資機會。

台經院產經資料總監、APIAA院士劉佩真指出，台廠赴美設廠有利深化與AI、雲端等關鍵客戶的合作並分散地緣政治風險，但也將面臨高成本、人才與供應鏈難以複製等挑戰。她強調，核心研發與先進製程必須留在台灣，維持技術領先，才能在全球供應鏈重組中持續鞏固競爭力。

針對投資策略，兆豐投顧專業副總黃國偉表示，2026年的市場關鍵在於如何在震盪中尋找成長。他認為，投資人應注意三大核心課題：(一)台股在高基期下如何持續成長；(二)降息是否能在市場期待中落地；(三)高評價股能否吸引資金持續進入。黃國偉認為，建構多元資產配置將是面對波動的重要工具。

兆豐證券不僅透過這次論壇提供專業的市場洞察，更致力於滿足客戶在長期投資、靈活交易與資金活化上的全方位需求，目前提供的服務包括「兆豐e存股」、以「股」計價的美股交易服務「每股GO」，以及線上申辦、快速撥款的股票借貸服務「兆好貸」等多元便利的理財服務。兆豐證券表示，透過專業研究團隊與數位投資工具整合，將為投資人打造更全面的理財方案。

展望2026年，專家普遍認為震盪與機會並存，兆豐證券指出，未來將持續以穩健、創新與專業的精神，協助投資人掌握市場脈動，與客戶攜手迎向新年度的財富成長契機。