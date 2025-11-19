台股收盤下跌176點收26,580點 台積電下跌10元失守1,400

台股19日收盤下跌176點，終場以26,580.12點作收，成交量4,943.38億元；台積電（2330）收盤價1,395元，下跌10元，跌幅0.71%。

今日成交金額大且走高為：金像電（2368）、蜜望實（8043）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、創意（3443）、富世達（6805）、致茂（2360）及亞翔（6139）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞（1303）、日月光投控（3711）、國巨*（2327）、富喬（1815）、奇鋐（3017）及信驊（5274）。

第一金投顧表示，加權指數短線不排除回測季線作整理，訊息面則是先等輝達財報公布，觀察能否有機會激勵美股科技股回穩，以及周四的非農就業是否有利於12月的降息預期增加；不過，由於過去三個交易日長黑都帶量，基本上要大盤要馬上V轉機率較低，下檔則是先看26,000點附近作為支撐，在修正過程中，建議先嚴控持股水位，待修正盤勢方向較為明確之後再行積極布局即可。

永豐期貨指出，在降息預期明顯降溫後，市場信心本就脆弱，這波原本由AI與降息雙軸推動的行情，在降息動能抽離後只剩AI單邊支撐，因此盤勢自然更容易受到情緒擾動，其中最具警訊的指標之一就是遠月期貨的正價差正在快速收斂，這意味著市場已不願意替未來支付更高溢價，代表主力對未來的預期報酬在下降，也顯示資金僅願意停留在短線避險而不是布局長線行情。

在AI仍未退潮的前提下，市場當前雖仍依賴輝達財報作為唯一的信心浮木，但這根浮木本身也承受過度的期待壓力，一旦財報不如預期，即使只是略低於市場標準，都可能引發行情進一步破底，屆時不只會回測9月利率決議前的整理區間，甚至可能提前進入一段中期空頭。

尤其在12月向來是股市旺季的情況下，如果連旺季都無法見到資金回流，那麼這個時間點反而可能成為歷史大空頭的起跑點，降息機率下修、AI財報被迫扛起全市場預期、遠月溢價消失這些因素加總，對未來行情形成一致偏空的結構性訊號，短線即使反彈也僅屬技術性修復，真正的方向關鍵仍取決於輝達財報與利率決議是否能讓遠月重新擴大正價差，若不能，那代表市場對未來的悲觀已經成型，進入空頭循環只是時間問題。