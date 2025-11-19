聽新聞
台積電最後一盤爆4,122張賣單失1,400元 收1,395元市值36.17兆
台股19日開低震盪收最低，以26,580.12點收盤，下跌176點，權王台積電（2330）失守1,400元關卡，最後一盤爆出4,122張賣單再拉低股價，終場收在1,395元，下跌10元，跌幅0.71%，市值下滑至36.17兆元，影響大盤指數約81點。
台股19日以26,708.28點開出，下跌47.84點，盤中一度翻紅拉升至26,902.97點，上漲146.85點，可惜在賣壓沈重下再度翻黑，權王台積電早盤以1,400元開出，下跌5元，股價一度下滑至1,395元，盤中上演1,400元保衛戰，可惜最後一盤爆量再拉低5元股價，1,400元失守，以1,395元收盤。
台積電在10月31日曾寫下1,525元歷史新高價，但之後股價回檔，不僅未守住1,500元關卡，甚至一路失守5日線、月線、1,400元關卡。
統一投顧董事長黎方國表示，造成台積電股價由天價回檔，主要原因不外乎是市場對AI是否會出現泡沫的擔憂，在對AI的未來存有疑慮下，影響輝達及AI相關族群的股價，所以，輝達即將公布的財報，還有執行長黃仁勳對後市的看法，將是重要的關鍵；黎方國預估，台積電短線將呈現區間整理，約在1,400元上下震盪整理。
