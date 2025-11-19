快訊

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會，審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，財政部長莊翠雲（左起）、行政院公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信、主計長陳淑姿等相關部會首長列席報告編製經過並備質詢。記者林俊良／攝影
立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會，審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，財政部長莊翠雲（左起）、行政院公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信、主計長陳淑姿等相關部會首長列席報告編製經過並備質詢。記者林俊良／攝影

美股周一全面下挫，台股也連續兩日重跌。國民黨立委林德福今天在立法院質詢追問，國安基金銀彈是否充足？是否要擴大規模？財政部長莊翠雲表示，國安基金從4月9日進場護盤，整體規模約5000億元，「目前都還足以支應」。

台股連續兩天跌跌不休，林德福在立法院關切，台股14日重挫506點，昨天大盤又重跌691點，證交所統計累計今年11月，外資賣超約有3766億元，聖誕節前夕，「台股是花若盛開、蝴蝶自來，還是大難臨頭各自飛」？

莊翠雲回應，台股雖然受到國際股市連動影響，出現比較大的波動，但整體面基本還是好的。上市櫃整體的營收，今年累計前10個月，比去年同期成長12.5%，所以基本面良好。而國安基金從4月9日進場護盤，後續會審慎關注國內外的政經情勢，還有台股走勢。

林德福追問，有人建議國安基金應該擴大規模至7000億元？政府是否有此規劃？莊翠雲表示，國安基金整體規模5000億元，「目前都還足以支應」，而國安基金進場後，到目前為止沒有什麼問題，且執行以來，未動用過四大基金的錢。

立法院財政聯席委員會今天審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，邀請莊翠雲、工程會主委陳金德、經濟部次長賴建信、主計長陳淑姿等相關部會首長列席報告並備質詢。

國安基金 台股 林德福
