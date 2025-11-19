輝達財報成生死線？降息預期降溫、美股走弱 台股恐迎中期空頭

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

降息預期明顯降溫、美股市場持續走弱，截至上午11時30分，台股19日盤中先由黑翻紅、再由紅翻黑，持續於平盤附近震盪百點，盤中最高達26,902點、最低達26,663點，高低點落差達239點。

期貨法人表示，在AI仍未退潮的前提下，市場當前雖仍依賴輝達財報作為唯一的信心浮木，但這根浮木本身也承受過度的期待壓力，一旦財報不如預期，即使只是略低於市場標準，都可能引發行情進一步破底，屆時不只會回測九月利率決議前的整理區間，甚至可能提前進入一段中期空頭。

尤其在12月向來是股市旺季的情況下，如果連旺季都無法見到資金回流，那麼這個時間點反而可能成為歷史大空頭的起跑點，降息機率下修、AI財報被迫扛起全市場預期、遠月溢價消失這些因素加總在一起，對未來行情形成一致偏空的結構性訊號，短線即使反彈也僅屬技術性修復，真正的方向關鍵仍取決於輝達財報與利率決議是否能讓遠月重新擴大正價差，若不能，那代表市場對未來的悲觀已經成型，進入空頭循環只是時間問題。

另外，聯邦投信行銷業務處協理何彥樟補充，從Nomura與Bloomberg的統計可見，AI五大科技巨頭（AMZN、GOOGL、META、MSFT、ORCL）的自由現金流在2020至2022年維持在4,000億美元以上高檔，但自2023年起開始明顯下滑，反映景氣回歸正常、企業支出放緩，同時大型科技公司全面投入AI資本支出，使資本支出急速增加並壓縮現金流。

何彥樟分析，市場預估2025年自由現金流可能跌破2,000億美元、接近十年低點，顯示AI基礎建設正處於最密集投入期，而AI服務商業化速度仍在追趕前期成本，這也使市場重新檢視大型科技股的估值基礎。他強調，AI長期成長性仍具結構性支撐，但短期震盪不可避免。

市場 AI 財報
