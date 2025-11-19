多頭主軸轉進被動元件！蜜望實續攻波段高 「這檔」亮燈鎖死

被動元件族群19日接棒記憶體，成為盤面最大亮點！龍頭國巨＊（2327）續戰5日線、月線，蜜望實（8043）觸及漲停再創波段高70.8元，激勵金山電（8042）強鎖漲停，千如（3236）、光頡（3624）等也紛紛閃紅燈，信昌電（6173）、華容（5328）、臺慶科（3357）、凱美（2375）、大毅（2478）、台嘉碩（3221）、華新科（2492）等同步揚升，族群多頭氣勢旺盛。法人指出，資金在大盤震盪之際快速流入基期偏低、訂單回升明確的被動元件，盤面輪動效應相當明顯。

法人指出，美國科技股進入AI泡沫論戰，使外資傾向調節大型權值股；內資則積極轉向中小型、具成長彈性的電子零組件，其中以被動元件、PCB、封測、記憶體等AI供應鏈族群最受青睞。

市場資金轉向被動元件，除了短線基期優勢，也反映產業端逐步出現結構性需求提升。隨著AI應用從資料中心向邊緣運算裝置加速擴展，MLCC等關鍵零組件用量與規格同步升級，帶動相關廠商營運動能回升，成為吸引買盤進駐的核心理由。

法人分析，AI、高速運算設備對電流穩定性要求更高，推升中高階MLCC、電感與鋁質電容的需求強度，使被動元件族群具備明確的成長驅動力。

個股方面，鋁質電容廠金山電頻頻攻上漲停45.5元，股價一舉站上全短均。供應鏈指出，金山電今年在傳統伺服器與AI領域出貨量年增約30%，並在固液態混合鋁電解電容產品線具備價格競爭力。

固液態鋁電容因具高容量、低阻抗與優異導電性，能協助AI伺服器在高速運算下穩定濾波、抑制電流波動，是近年伺服器電源架構中不可或缺的關鍵元件。AI運算負載越高，對此類電容的依賴度越強，支撐金山電訂單動能續揚。

從基本面觀察，金山電前三季營收27.6億元、年增7.67%，為近三年高點；前十月營收則達30.64億元、年增7.56%。