美股多頭邁入第16年 貝萊德：短線很難猜、長期抱牢龍頭較實在

美股強勢格局吸引國際資金持續湧入，外資持股比重已逼近兩成，資金動能可望延續到2026年，為後市帶來支撐。貝萊德投信認為，隨著股市處於相對高檔、市場波動加劇，與其頻繁進出、追高殺低，不如長線布局、關注具競爭力的美股龍頭ETF，才能在震盪中掌握美股成長契機。

美股表現亮眼、外資買盤也同步走強，貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，根據高盛觀察，美股在短暫落後全球股市、美元轉弱後，歷來常出現外資報復性買盤。今年情況如出一轍，美元指數貶值8%*、標普500指數下跌19%後，帶動外資上半年大舉買超美股，累計金額達2,850億美元；進入下半年，買盤力道不減，8至10月預估吸引逾440億美元資金湧入，推升外資持股比重逾18%，創下近年新高。

楊貽甯分析，外資對美元資產需求仍強，美股基本面相對穩健，加上大型企業營運與獲利表現相對亮眼，在多重利多支撐下，高盛預期外資買盤將持續至2026年，成為行情重要推手之一。

值得注意的是，美股後市雖仍看俏，但目前位於相對高點，短線波動難免加劇，想靠「精準擇時」搶賺波段並不容易。彭博統計顯示，自金融海嘯後，美股已走逾15年大多頭，標普500指數累計大漲近九倍，但平均每個交易日上漲機率僅約55%，凸顯短線操作難度高。

楊貽甯指出，市場短線容易受到經濟數據、政策變化及突發事件影響而波動。但若能跳脫短期干擾，從長線角度布局具產業領先地位、並掌握AI趨勢的龍頭企業，將更有機會分享美股長期成長紅利。

009813為例，成分股聚焦六大科技巨頭，包括微軟、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉與蘋果，截至11月10日整體配置比重高達43.14%。在AI浪潮推動下，這些科技巨擘第3季繳出亮眼成績，營收動能持續增強。

楊貽甯表示，投資人若頻繁進出，容易錯過主升段或強勢反彈，還可能承受更高的交易成本與心理壓力；相較之下，長期持有體質良好、具市場領導地位的龍頭企業，更能參與長線行情，因為這類企業擁有品牌、技術與規模優勢，產業地位穩固，不僅抗波動能力強，也兼具長期成長性。