AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫以「接到的訂單還是滿多的」回應AI股票估值過高疑慮。圖／聯合報系資料庫
經濟部長龔明鑫以「接到的訂單還是滿多的」回應AI股票估值過高疑慮。圖／聯合報系資料庫

台股18日重挫，跌幅高達2.52％，主要是受到AI泡沫化疑慮加深，以及輝達財報公布前夕的不確定因素影響，19日早盤暫時止跌。經濟部長龔明鑫19日表示，接到的訂單是滿多的，訂單顯示有實質需求。

龔明鑫19日出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，會前受訪時回應台股重挫、AI泡沫疑慮等議題。

台股18日因市場對AI泡沫化疑慮加深導致重挫近700點，龔明鑫表示，金管會對資本市場一直都會密切關注，除非有重大或非經濟因素影響股市，否則政府尊重資本市場表現，至於AI是不是過熱，外界有不同解讀，但經濟部的了解是，接到的訂單還是滿多的，有實質訂單顯示有實質的市場需求。

由於市場對AI股票估值過高疑慮加深，美股四大指數周二再收黑，道瓊跌1.07％、那斯達克跌1.21％，S&P 500跌0.83％，費城半導體指數跌2.31％。台股周三開盤指數止跌，台積電以1400元開盤，雖然一度失守1400元整數大關，下探1395元，但至上午10時，盤中價格大致維持平盤上下。

台股早盤開低後翻紅上漲逾100點 台積電開低5元

台股19日開盤指數下跌47.84點，開盤指數為26,708.28點。台積電（2330）開盤價1,400元，下跌5元。

大盤高檔下殺700點...不算大跌？專家曝4標的觀察中：再跌多一點才會加碼

今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) 先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

多頭主軸轉進被動元件！蜜望實續攻波段高 「這檔」亮燈鎖死

被動元件族群19日接棒記憶體，成為盤面最大亮點！龍頭國巨＊（2327）續戰5日線、月線，蜜望實（8043）觸及漲停再創波...

美股多頭邁入第16年 貝萊德：短線很難猜、長期抱牢龍頭較實在

美股強勢格局吸引國際資金持續湧入，外資持股比重已逼近兩成，資金動能可望延續到2026年，為後市帶來支撐。貝萊德投信認為，...

美股經理人對經濟前景的預期持續改善 但持續擔憂 AI 股票泡沫

根據彭博資訊等外電新聞援引，11月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升並為2月以來高點、對全球經濟前景的...

