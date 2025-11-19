聽新聞
AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的
台股18日重挫，跌幅高達2.52％，主要是受到AI泡沫化疑慮加深，以及輝達財報公布前夕的不確定因素影響，19日早盤暫時止跌。經濟部長龔明鑫19日表示，接到的訂單是滿多的，訂單顯示有實質需求。
龔明鑫19日出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，會前受訪時回應台股重挫、AI泡沫疑慮等議題。
台股18日因市場對AI泡沫化疑慮加深導致重挫近700點，龔明鑫表示，金管會對資本市場一直都會密切關注，除非有重大或非經濟因素影響股市，否則政府尊重資本市場表現，至於AI是不是過熱，外界有不同解讀，但經濟部的了解是，接到的訂單還是滿多的，有實質訂單顯示有實質的市場需求。
由於市場對AI股票估值過高疑慮加深，美股四大指數周二再收黑，道瓊跌1.07％、那斯達克跌1.21％，S&P 500跌0.83％，費城半導體指數跌2.31％。台股周三開盤指數止跌，台積電以1400元開盤，雖然一度失守1400元整數大關，下探1395元，但至上午10時，盤中價格大致維持平盤上下。
