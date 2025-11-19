台北股匯早盤震盪多空拉鋸 川普對 Fed 主席人事又下指導棋

今早台北股匯在開盤半小時內呈現雙漲，台股開盤半小時內在百點左右震盪，新台幣匯價以31.19元開盤，小升2.7角，升破31.2元。但9:30後，市場出現一波急殺跌逾百點，由紅翻黑，新台幣也貶破31.2元；緊接著又看到有買盤將指數拉升，但9:45分的新台幣報價仍貶破31.2元，來到31.228元，貶值1.1分。

美元指數早盤在99.58附近。據報導，美國總統川普周二在橢圓形辦公室對記者抱怨：「已經想好讓誰來當下一任聯準會主席，但有人攔著我不讓我罷免現任主席鮑爾」。

據指出，川普將會見最終入圍的三名候選人，並「希望」耶誕節前人選出爐。候選人範圍已縮小到現任聯準會理事沃勒與鮑曼、前聯準會理事華許、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德高管里德。

Fed現任主席鮑爾任期將於明年5月結束，但其理事任期要到2028年才屆滿。

川普介入Fed主席人選，讓明年美國Fed降息次數和幅度增添變數!