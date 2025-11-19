聽新聞
0:00 / 0:00
台北股匯早盤震盪多空拉鋸 川普對 Fed 主席人事又下指導棋
今早台北股匯在開盤半小時內呈現雙漲，台股開盤半小時內在百點左右震盪，新台幣匯價以31.19元開盤，小升2.7角，升破31.2元。但9:30後，市場出現一波急殺跌逾百點，由紅翻黑，新台幣也貶破31.2元；緊接著又看到有買盤將指數拉升，但9:45分的新台幣報價仍貶破31.2元，來到31.228元，貶值1.1分。
美元指數早盤在99.58附近。據報導，美國總統川普周二在橢圓形辦公室對記者抱怨：「已經想好讓誰來當下一任聯準會主席，但有人攔著我不讓我罷免現任主席鮑爾」。
據指出，川普將會見最終入圍的三名候選人，並「希望」耶誕節前人選出爐。候選人範圍已縮小到現任聯準會理事沃勒與鮑曼、前聯準會理事華許、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德高管里德。
Fed現任主席鮑爾任期將於明年5月結束，但其理事任期要到2028年才屆滿。
川普介入Fed主席人選，讓明年美國Fed降息次數和幅度增添變數!
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言