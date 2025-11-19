大盤高檔下殺700點...不算大跌？專家曝4標的觀察中：再跌多一點才會加碼

＊原文時間11月18日。

今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。

看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下：

(以下都是拿我觀察名單內的股票舉例)

先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

再來是和碩，和碩在AI的佈局比較慢，但有在積極追趕進度，努力擴大台灣、墨西哥和美國的產能布局，好消息是GB300機櫃確定在美國德州廠生產，今天股價雖然也是下跌，但69元的時候我就買過一輪了，

現在還沒回到我設定加碼價也就是9折的價格，所以依然是觀察，不加碼，只能說有跌，但不多。

第三寶成則是觀察名單中最乖的那個，現在Q4傳統旺季來了，10月營收回升加上毛利率升回19%，表現穩穩的，百元以下、殖利率漂亮，今天仍然表現也抗跌，聽起來就是要買進了對嗎？

我是之前就買了，然後今天也是沒有跌到我的加碼價所以不買，另外也有大大問那豐泰呢？豐泰和寶成同產業就不再重複買，選一間代表就好。

那裕融呢？價格看起來是不錯的，但體質才是重點，現階段我不看好它在中國的營收表現，暫時還不會碰，除非真的還有更好的價格再說了。

最後則是玉山金，最近在忙跟三商壽的喜事，今天收盤跟我的平均成本差不多，殖利率也過4%，繼續期待有更好的價格吧，下一批預計是堅持等到27元以下再繼續考慮。

總結來說，今天下跌真的可怕嗎？其實很多檔股票甚至都還沒有跌到之前的買進價，只是稍微回檔一下而已，價值投資最需要面對、也最必須練習的第一堂課就是等，等待股價回到便宜、等待市場冷靜下來、

也等待自己越來越能「不被價格牽著走」。

耐心是一種能力，讓我們能在別人慌亂的時候，把錢留給真正值得的價格。真正的便宜不會只有一次，但能等住的人，才買得到喔！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。