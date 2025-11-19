台股早盤開低後翻紅上漲逾100點 台積電開低5元

台股19日開盤指數下跌47.84點，開盤指數為26,708.28點。台積電（2330）開盤價1,400元，下跌5元。

群益投顧表示， 輝達即將公布第3季財報，市場對該數據期待高，觀察重點為投資⼈對執行⻑黃仁勳有關AI未來展望的接受程度。台灣經濟基本面依然穩健，台美貿易談判結果將牽動近期台股表現。主流類股的AI伺服器、PCB、被動元件、蘋概股、塑1.近期市場對各種多空變數敏感度大增，短線技術面觸及強勁支撐區，能否止穩是觀察重點。

操作題材可留意：

1.鴻海科技日即將登場─海科技日將於11/21、22日登場，活動主軸聚焦「三大智慧平台結合AI技術應用」，將展示半導體、AI Factory、機器⼈等九大主題成果，呈現集團在3+3+3轉型策略下的整體進度，並將公布與OpenAI的最新合作進展，引發投資⼈高度關切。

2.機器⼈概念股─研究機構Counterpoint Research指出，在物理AI應用推動AI進入實體互動下，預估全球⼈形機器⼈出貨量將由2025年1.82萬台成⻑至2030年25.6萬台，以69.7％年複合成⻑率攀升；特斯拉執行⻑⾺斯克亦表示，未來特斯拉有八成價值來自於機器⼈事業。

周二（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,091.74點，下跌498.5點、跌幅1.07%；S&P500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費半指數下跌2.31%。台積電ADR跌1.45%，報每股277.91美元，換算並折合台幣後為每股1,734.38元，較台北交易股票溢價率為23.44%。。

標普500指數指數連續第四個交易日下跌，寫下8月以來最長連跌，主要受大型科技相關類股估值擔憂拖累，以及家得寶（Home Depot）令人失望的財測所施壓。輝達（Nvidia）價下跌近3%，亞馬遜盤中一度下跌超過4%，微軟也下跌近3%。

三大法人周二集中市場合計賣超708.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超485.3億元，投信賣超31.9億元，自營商（自行買賣）賣超37.6億元，自營商（避險）賣超153.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2口至8,814口，其中，外資淨空單增加3,521口至35,047口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,218口至13,091口。

選擇權未平倉量部分，11月大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在25,000點 ; 月買權最大OI落在27,700點，月賣權最大OI落在25,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13下降至0.89。VIX指數上升2.94至29.04。外資台指期買權淨金額1.11億元 ; 賣權淨金額-0.93億元。整體選擇權籌碼面偏空。