市場靜待輝達財報 法人看台股短線震盪
台股18日重挫691.19點，創今年第7大收盤跌點，終場收在26756.12點，台指期夜盤小幅反彈，收漲92點。不過美股續挫，法人看台股短線持續震盪，市場高度聚焦輝達（NVIDIA）即將於美國時間19日盤後公布財報。
輝達公布財報前夕，投資人擔心AI熱潮推升科技股估值過高，18日美股4大指數收盤盡墨。道瓊工業指數重摔498.50點或1.07%，收46091.74點。標普500指數下跌55.09點或0.83%，收在6617.32點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫275.22點或1.21%，收22432.85點。費城半導體指數滑落154.70點或2.31%，收在6551.04點。
個股方面，輝達（NVIDIA）下跌5.24美元或2.81%，收在181.36美元；台積電ADR下跌4.1美元或1.45%，收277.91美元。
輝達即將公布財報，市場屏息以待。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，輝達剛於2025 GTC大會公布全新藍圖，2026年Rubin伺服器將全面升級，台灣供應鏈從晶圓代工、封測組裝到系統整機，受惠程度前所未有。
張繼文認為，台股資金集中在大型權值與科技族群，近期因估值偏高與年底資金調整，AI類股進入技術性回檔，但多項利多因素仍支撐市場，包括美國政府重啟運作、就業數據將公布、聯準會降息預期，以及亞馬遜AWS 12月將舉行re:Invent大會，預料釋出更多AI計畫等，均有助提振市場信心。
整體而言，張繼文認為台股漲多後短線震盪，但創新科技股仍具結構性利多，台灣AI供應鏈持續受惠，展望2026年多頭氣勢有望延續，對台股看法維持正向。
