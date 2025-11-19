快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

市場靜待輝達財報 法人看台股短線震盪

中央社／ 台北19日電

台股18日重挫691.19點，創今年第7大收盤跌點，終場收在26756.12點，台指期夜盤小幅反彈，收漲92點。不過美股續挫，法人看台股短線持續震盪，市場高度聚焦輝達（NVIDIA）即將於美國時間19日盤後公布財報。

輝達公布財報前夕，投資人擔心AI熱潮推升科技股估值過高，18日美股4大指數收盤盡墨。道瓊工業指數重摔498.50點或1.07%，收46091.74點。標普500指數下跌55.09點或0.83%，收在6617.32點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫275.22點或1.21%，收22432.85點。費城半導體指數滑落154.70點或2.31%，收在6551.04點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌5.24美元或2.81%，收在181.36美元；台積電ADR下跌4.1美元或1.45%，收277.91美元。

輝達即將公布財報，市場屏息以待。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，輝達剛於2025 GTC大會公布全新藍圖，2026年Rubin伺服器將全面升級，台灣供應鏈從晶圓代工、封測組裝到系統整機，受惠程度前所未有。

張繼文認為，台股資金集中在大型權值與科技族群，近期因估值偏高與年底資金調整，AI類股進入技術性回檔，但多項利多因素仍支撐市場，包括美國政府重啟運作、就業數據將公布、聯準會降息預期，以及亞馬遜AWS 12月將舉行re:Invent大會，預料釋出更多AI計畫等，均有助提振市場信心。

整體而言，張繼文認為台股漲多後短線震盪，但創新科技股仍具結構性利多，台灣AI供應鏈持續受惠，展望2026年多頭氣勢有望延續，對台股看法維持正向。

台股 輝達
今天台股跌快700點，不至於是大跌，只是看到不少大大蠻慌的，年輕人就是年輕人。其實往好處想，不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？所以真的不要害怕。 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌，但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進，也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？當然是因為，下跌不代表就是可以買，所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) 先說研華，今天股價下跌4%多，要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題，而且對我來說這類股票比較偏是成長股，它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%，就不是我會現在衝進去的價位與時機。

