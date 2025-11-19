金融零信任會議 獲好評

臺灣證券交易所昨（18）日舉辦「114年證券商導入金融零信任會議」，共有三大主題，分別為「金融業導入零信任架構推進戰略」、「元大證券零信任架構導入進度及經驗分享」、「國內金融業零信任導入之現況與展望」，說明會議題涵蓋面向多元，廣獲好評。

此會議除邀請主管機關，並有櫃買中心及券商公會等周邊單位亦指派多名代表與會，另有110餘位證券業辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加。

證交所經理劉麗瑜表示，金融證券業在實施零信任架構時，必須考慮到其特有的業務需求、合規要求以及面臨的複雜安全挑戰，以幫助證券商發現自身在安全防護的不足，同時讓各位證券業先進對導入零信任架構的推動有更全面的了解，共同思考如何讓零信任架構更有效地落地，確保金融市場運作安全無虞。

此次會議共有三大主題，由金管會資服處長林裕泰介紹零信任架構推進戰略、未來政策方向及國家資通安全戰略2025，包括跨支柱推行零信任、推動公私部門資料保護、強化關鍵基礎設施資安行動方案等。

元大證券資安長暨副總經理陳松春分享，元大證券以「服務供應商遠端維運場域」為例，依五大支柱納入12項強化措施，涵蓋MFA強化、設備健康檢核、網路微分段、NDR、資料分類與加密等，成為證券業導入零信任的重要示範案例。

資誠智能風險管理執行董事唐雍為點出，國內證券業在六大高風險場域中，資料整合困難、系統客製化高、供應鏈治理複雜與動態授權不足，是現今業界普遍需要突破的瓶頸。