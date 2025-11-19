快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

金融零信任會議 獲好評

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（18）日舉辦「114年證券商導入金融零信任會議」，共有三大主題，分別為「金融業導入零信任架構推進戰略」、「元大證券零信任架構導入進度及經驗分享」、「國內金融業零信任導入之現況與展望」，說明會議題涵蓋面向多元，廣獲好評。

此會議除邀請主管機關，並有櫃買中心及券商公會等周邊單位亦指派多名代表與會，另有110餘位證券業辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加。

證交所經理劉麗瑜表示，金融證券業在實施零信任架構時，必須考慮到其特有的業務需求、合規要求以及面臨的複雜安全挑戰，以幫助證券商發現自身在安全防護的不足，同時讓各位證券業先進對導入零信任架構的推動有更全面的了解，共同思考如何讓零信任架構更有效地落地，確保金融市場運作安全無虞。

此次會議共有三大主題，由金管會資服處長林裕泰介紹零信任架構推進戰略、未來政策方向及國家資通安全戰略2025，包括跨支柱推行零信任、推動公私部門資料保護、強化關鍵基礎設施資安行動方案等。

元大證券資安長暨副總經理陳松春分享，元大證券以「服務供應商遠端維運場域」為例，依五大支柱納入12項強化措施，涵蓋MFA強化、設備健康檢核、網路微分段、NDR、資料分類與加密等，成為證券業導入零信任的重要示範案例。

資誠智能風險管理執行董事唐雍為點出，國內證券業在六大高風險場域中，資料整合困難、系統客製化高、供應鏈治理複雜與動態授權不足，是現今業界普遍需要突破的瓶頸。

元大 證券商 金融業
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

證交所舉辦 年度證券商金融零信任會議

2025年金彝獎最大贏家 元大金控集團獲頒14項大獎殊榮

YouBike去年營收近7.5億！議員爆：北市無權管個資 保險只賠3種狀況

相關新聞

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會：基本面仍穩健

全球股市上演「黑色星期二」，台股昨（18）日在外資大賣485.3億元下開低收低重挫691點、收26,756點，除跌破27...

興櫃股王鴻勁27日掛牌 競拍價飆到2,030.37…抽中可望現賺88萬

興櫃股王鴻勁股票將於27日轉上市，昨（18）日辦理競價拍賣，競拍得標加權平均價格為2,030.37元，總計競拍募得267...

台股何時止跌 盯三訊號

台股昨（18）日跳水回檔，市場賣壓出籠，投資人關注台股何時止跌。法人指出，台股短線何時止跌宜關注三個跡象：一、外資買盤何...

CoWoS鏈 營運向上

台積電3奈米持續暢旺，帶動2026年CoWoS產能擴產，摩根士丹利（大摩）表示，預計CoWoS產能明年將較原先預期增逾二...

就市論勢／晶圓代工、散熱 可留意

美眾院通過臨時撥款法案，結束史上最長43天政府「關門」，通過提供政府資金至2026年1月30日，讓聯邦政府重新「開門」，預期財政部迅速支出各項費用，市場將迎來資金式反彈，有望推升小型股收復前段時間跌幅。

群益：台股2026年挑戰34,000

群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊昨（18）日指出，AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，2026年台股企業獲利預估成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。