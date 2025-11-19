證交所徵才 倒數計時

臺灣證券交易所年度徵才進入倒數階段，報名即將於本周五（21日）截止。證交所今年號召具備跨領域專業的金融科技菁英與各界人才加入，一同推動「智慧監理、智慧服務、智慧營運、智慧創新」四大發展願景，以智慧驅動金融市場，打造更安全、高效、普惠的交易生態，並引領台灣資本市場邁向國際。

證交所為實現數位轉型，已搶先布局智慧金融應用，將資本市場中各界的需求轉化為可行方案。從對外的市場監理與投資人服務，到內部的流程優化與個人智慧助理，證交所透過啟用AI、應用AI到活用AI三個階段，深度結合金融專業與創新科技，推動AI技術在資本市場的應用落地。特別是在大數據分析、自動化技術（RPA）及資通安全等面向，期許新進人員能共同參與建構高效的智慧化服務與監理體系。

此次招募規模擴大，除金融科技人才外，更瞄準會計、法律、財金、企劃、資訊、建築及技術員等七大領域專才。證交所期待藉由財金與IT專業思維的碰撞，激盪出更多創新且多樣的視角，特別歡迎擁有金融科技研究經驗、AI與大數據專案推動經歷、RPA開發與導入實務經驗，或具備國際金融商品研究、審查、風險控管專業的人才加入。證交所強調，這是掌握「金融＋AI」新契機、與證交所一起開創資本市場AI時代的最佳時機。

證交所提供具市場競爭力的薪資，以專員職等為例，年薪近百萬，並視資格條件核予加給；同時也有完善的福利制度，包含伙食與交通津貼、團體保險、獎金、旅遊補助、健康檢查，乃至托兒津貼與子女教育補助等，鼓勵員工持續進修成長。

證交所指出，台灣正站在資本市場國際化與數位轉型的關鍵時刻，除擁有堅實的金融基礎及優質的法規環境外，更需要高素質的專業人才，誠摯邀請熱愛挑戰、具備創新精神的跨界菁英攜手投入、共築「亞洲資產管理中心」，一起參與並見證台灣從亞洲出發、邁向國際的重要時刻。

新進人員招募甄選報名至21日止，一律採網路報名。筆試預計於12月13日舉行。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213。