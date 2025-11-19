台股何時止跌 盯三訊號

台股昨（18）日跳水回檔，市場賣壓出籠，投資人關注台股何時止跌。法人指出，台股短線何時止跌宜關注三個跡象：一、外資買盤何時回籠；二、季線是否有撐；三、技術指標MACD是否守穩零軸以上。

近來台股在短線漲多乖離日大、各項外在不確定變數干擾下，多頭信心凝聚力不足，加上新台幣兌美元匯率不斷走貶，引動外資賣多買少，指數承壓，昨日失守27,000點大關，頗有回測季線跡象。

對於台股此波回檔，投資人關注何時止跌。法人解析，台股基本面良好，明年上市櫃公司獲利年增率將逾二位數，長線正向，拉回反是逢低進場布局好買點。

對短線交易人而言，何時止跌可關注三個跡象：一、外資買盤何時回籠？台股近期走弱，主要還是外資賣多買少，外資賣超又與新台幣匯率趨貶有關。因此投資人關注外資何時轉買之際，宜先留意匯率止貶。

二、季線是否有撐。觀察台股此波上漲，多延月線上揚，而今月線已破，下一個重要支撐點為季線。根據台股歷史經驗，跌破季線後多有數千點下跌空間。如台股今年2月27日破季線後，就大跌5,700餘點才止跌轉彈。

三、技術指標MACD是否守穩零軸以上。在技術分析領域，MACD是趨勢指標中代表，其中最關鍵的是數值是否維持零軸以上，若在零軸以上，代表趨勢仍偏多，圈此能否守穩，攸關台股後市多空趨勢是否轉變。