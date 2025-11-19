興櫃股王鴻勁27日掛牌 競拍價飆到2,030.37…抽中可望現賺88萬

興櫃股王鴻勁（7769）股票將於27日轉上市，昨（18）日辦理競價拍賣，競拍得標加權平均價格為2,030.37元，總計競拍募得267.96億元資金。統計鴻勁IPO案，創下台股史上競拍底標價格、公開承銷價格、IPO總募資金額「三高」新紀錄。

證交所表示，鴻勁初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，鴻勁辦理競價拍賣股數13,198,000股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，全部順利拍賣成功，最低得標價格為1,930元、最高得標價格2,285元。

鴻勁將於27日掛牌上市，公開申購將於19日截止，承銷價1,495元、一人可申購一張，但門檻相當高，想參加的投資人必須先準備將近150萬資金。不過，儘管參加抽籤門檻高，以鴻勁18日興櫃均價2,381.81元計算，抽中現賺88.6萬元、報酬率將近60％，投資人趨之若鶩。

鴻勁上市前承銷股數3,299張，證交所公布截至昨日早上開盤前，有73,228筆申購單，換算中籤率約4.5％，已凍結申購資金1,094.75億元。

統計鴻勁IPO案，總承銷金額達49.32億元，刷寫台股記錄，遠高於禾榮科的17.05億元，及去年星宇航空15.98億元、康霈*14.4億元紀錄；若算入SPO（後續公開募資），總募資金額最大案為國泰金2022年現金增資案525億元，用來挹注旗下產壽險營運。

鴻勁長期深耕半導體測試，主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等，客戶群遍及全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁今年上半年終端客戶結構中，美國占比超過五成，中國大陸占比超過二成，台灣市場占比則逾一成。

鴻勁搭上AI大浪潮，業績迭創新高，該公司上半年每股純益31.15元，毛利率58.85％，公司長期毛利率目標維持在55％至60％之間，目前訂單能見度延伸至三季、產能滿載，並啟動第四座廠房擴建，以因應AI設備需求爆發。