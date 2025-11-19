台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會：基本面仍穩健

全球股市上演「黑色星期二」，台股昨（18）日在外資大賣485.3億元下開低收低重挫691點、收26,756點，除跌破27,000點大關，更雙破27,373點與26,764點兩大關鍵支撐點位。法人預期，後市行情恐有進一步回測季線大關壓力。

法人指出，台股短線雖醞釀跌深反彈，但昨日雙破27,373前波低點與本波大量區低點26,764等兩大關鍵點位，顯示探底格局尚未結束，且逾千億元套牢賣壓將湧現干擾行情。

面對台股大跌，金管會強調，台股雖受國際股市連動影響出現較大波動，但整體基本面穩健，國內市場並無明顯變化，金管會將密切關注國際情勢及市場發展，維持金融市場穩定。

金管會指出，基本面方面，2025年10月底台股本益比約23.32倍，現金殖利率2.35%（含股票股利為2.43%），上市櫃公司前十月累計營收40.09兆元，較去年同期成長12.5%，企業體質與獲利能力並未明顯轉弱。截至11月17日信用交易「整戶擔保維持率」為176.92%，處相對高檔，未見異常融資風險。

市場對美12月降息持保留看法，且美國總統川普再提不滿台灣搶走晶片生意，衝擊美股下跌、亞股跳水，台股昨日也大跌2.5%，成交量增至6,727億的今年第三大量。

盤面個股跌多漲少，上市櫃上漲家數僅205家，下跌高達1,575家。千金股族群也是賣壓聚焦重點，以世芯-KY（3661）開低收低亮燈跌停最弱勢，緯穎、台光電、群聯、光聖等均跌逾半根停板，檔數減少至24檔。

然一片慘綠中，股王信驊逆勢勁揚，受惠基本面與題材利多，盤中6,690元與收盤6,500元皆創下台股股價新天花板。同時，探針卡三雄的精測、備援電池廠AES-KY也逆勢收紅，與信驊成為千金股「三點紅」。

三大法人昨共賣超台股708.7億元。其中外資賣超485.3億元，轉買為賣；投信賣超31.9億元，連五賣、累計賣超200.4億元；自營商賣超191.4億元，連三賣、累計賣超526.8億元。八大公股行庫則逢低護持，買超153億元。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，昨日大盤失守前低引發一段下殺走勢，且最後成交量爆出6,727億元，顯示籌碼正積極換手，今日行情有望出現多頭抵抗。