聽新聞
0:00 / 0:00

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會：基本面仍穩健

經濟日報／ 本報綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

全球股市上演「黑色星期二」，台股昨（18）日在外資大賣485.3億元下開低收低重挫691點、收26,756點，除跌破27,000點大關，更雙破27,373點與26,764點兩大關鍵支撐點位。法人預期，後市行情恐有進一步回測季線大關壓力。

法人指出，台股短線雖醞釀跌深反彈，但昨日雙破27,373前波低點與本波大量區低點26,764等兩大關鍵點位，顯示探底格局尚未結束，且逾千億元套牢賣壓將湧現干擾行情。

面對台股大跌，金管會強調，台股雖受國際股市連動影響出現較大波動，但整體基本面穩健，國內市場並無明顯變化，金管會將密切關注國際情勢及市場發展，維持金融市場穩定。

金管會指出，基本面方面，2025年10月底台股本益比約23.32倍，現金殖利率2.35%（含股票股利為2.43%），上市櫃公司前十月累計營收40.09兆元，較去年同期成長12.5%，企業體質與獲利能力並未明顯轉弱。截至11月17日信用交易「整戶擔保維持率」為176.92%，處相對高檔，未見異常融資風險。

市場對美12月降息持保留看法，且美國總統川普再提不滿台灣搶走晶片生意，衝擊美股下跌、亞股跳水，台股昨日也大跌2.5%，成交量增至6,727億的今年第三大量。

盤面個股跌多漲少，上市櫃上漲家數僅205家，下跌高達1,575家。千金股族群也是賣壓聚焦重點，以世芯-KY（3661）開低收低亮燈跌停最弱勢，緯穎、台光電、群聯、光聖等均跌逾半根停板，檔數減少至24檔。

然一片慘綠中，股王信驊逆勢勁揚，受惠基本面與題材利多，盤中6,690元與收盤6,500元皆創下台股股價新天花板。同時，探針卡三雄的精測、備援電池廠AES-KY也逆勢收紅，與信驊成為千金股「三點紅」。

三大法人昨共賣超台股708.7億元。其中外資賣超485.3億元，轉買為賣；投信賣超31.9億元，連五賣、累計賣超200.4億元；自營商賣超191.4億元，連三賣、累計賣超526.8億元。八大公股行庫則逢低護持，買超153億元。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，昨日大盤失守前低引發一段下殺走勢，且最後成交量爆出6,727億元，顯示籌碼正積極換手，今日行情有望出現多頭抵抗。

台股 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

興櫃股王轉上市申購現賺88萬元 改寫台股歷史「三高」新標竿

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股「角落生物」變飆股！！

相關新聞

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會：基本面仍穩健

全球股市上演「黑色星期二」，台股昨（18）日在外資大賣485.3億元下開低收低重挫691點、收26,756點，除跌破27...

外資賣超485億元…大拋0050 買超這檔記憶體代工居冠

台股18日重挫691.19點，收在26,756.12點，三大法人同步賣超，外資賣超485.38億元，統計外資買賣超個股發...

興櫃股王鴻勁27日掛牌 競拍價飆到2,030.37…抽中可望現賺88萬

興櫃股王鴻勁股票將於27日轉上市，昨（18）日辦理競價拍賣，競拍得標加權平均價格為2,030.37元，總計競拍募得267...

台股何時止跌 盯三訊號

台股昨（18）日跳水回檔，市場賣壓出籠，投資人關注台股何時止跌。法人指出，台股短線何時止跌宜關注三個跡象：一、外資買盤何...

天下武功唯快不破 群益預估2026年台股挑戰3萬4、低點落這

群益金融集團於11月18日舉辦「2026年投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨...

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

台股大跌，金管會出面信心喊話，證期局副局長高晶萍表示，多數股市都下跌，台股跌幅在亞股中算中間，韓股跌得更多，目前台股基本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。